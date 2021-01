Yle-selvitys: Verkkoympäristö altistaa toimittajat uudentyyppisille uhkille

Tietoverkko altistaa toimittajat uudentyyppisille uhkille, todetaan tuoreessa selvityksessä. Ulkopuolinen selvitys arvioi Yleisradion journalistiseen riippumattomuuteen kohdistuvaa painostusta.

Verkkoympäristö altistaa journalistit joukkoistetulle häirinnälle, maalittamiselle, verkkovainoamiselle ja sukupuolittuneelle häirinnälle.

– Sosiaalisen median kautta tuleva painostus on toimitusten työssä kasvava ja hankala ongelma. Ylellä on toimintaohjeet, miten kaikenlaista häirintää ja painostusta kohtaavia tuetaan. Näitä ohjeita on selvästi syytä kehittää ja tehdä entistä näkyvämmiksi, sanoo Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen tiedotteessa.

Toisaalta verkkoympäristö on helpottanut Ylen journalistien ja yleisön vuorovaikutusta.

Mediamaailman murrokseen liittyvät riskit on selvityksen mukaan tunnistettu Ylessä kohtuullisen hyvin.

Nyt tehty selvitys on osa Ylen oma-aloitteista ja säännöllistä laadunvarmistustyötä. Selvitys koskee kaikkea Ylen journalistista toimintaa. Yle tilasi selvityksen nyt toista kertaa.

Painostusyritykset avoimesti esille

Selvityksen tekivät filosofian maisteri Juhani Pekkala ja oikeustieteen tohtori, työelämäprofessori Hannele Pokka. Heiltä pyydettiin myös suosituksia journalistien painostusta vastaan.

Kaksikko suosittelee, että Yle luo yhtenäiset toimintamallit, jotka auttavat journalisteja ja toimituksia toimimaan sosiaalisessa mediassa.

Pekkalan ja Pokan mielestä toimituksissa tulisi lisätä avointa ja säännöllistä keskustelua mahdollisesta painostuksesta. Lisäksi kumppanuus- ja freelance-sopimuksissa tulee varmistaa julkisen palvelun median erityinen rooli.

Muutama vuosi sitten sai paljon huomiota tapaus, jossa silloisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) epäiltiin yrittäneen vaikuttaa häneen liittyvään Yleisradion uutisointiin.