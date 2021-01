THL toivoo lentoyhtiöiden vaativan kaikilta Suomeen saapuvilta negatiivista koronatestiä – matkustajalentojen rajoitukset kolmesta maasta päättyvät maanantaina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että lentoyhtiöt edellyttäisivät kaikilta Suomeen tulevilta matkustajilta todistusta negatiivisesta koronavirustestistä. Suositus koskee kaikkia Suomeen lentäviä yhtiöitä.

Testitodistusta ei tarvita, jos matkustajalla on lääkärintodistus sairastuneesta ja jo parantuneesta covid-19-taudista, jonka sairastumisesta on kulunut alle puoli vuotta. Todistus rokotuksesta ei vielä korvaa testitodistusta.

Lisäksi THL suosittelee, että lentoyhtiöt ohjeistavat matkustajia näyttämään testitodistukset Suomessa lentokentän terveysviranomaisille maahantulon yhteydessä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki sanoo STT:lle, että jos matkustajalla ei ole testitodistusta, jää lentoyhtiöiden harkintaan, päästävätkö he kyseisen henkilön lennolle.

– Lentoyhtiöt valitsevat asiakkaansa omilla kriteereillään. Luotan vahvasti siihen, että lentoyhtiöt alkavat toimia THL:n suosituksen mukaisesti. Jos tarvetta on, terveysviranomaiset varmasti arvioivat tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist ei osannut tuoreeltaan kertoa, miten yhtiö reagoi THL:n suositukseen. Asiaa tullaan hänen mukaansa perehtymään ja yhtiö kertoo päätöksistä, kun ne on tehty.

– En osaa sanoa viestinnän ajankohtaa. Toki pyrimme saamaan tietoa asiakkaille mahdollisimman nopeasti, koska varmasti tämä herättää kysymyksiä, Tallqvist sanoo STT:lle.

Britannian-liikennettä rajoitettiin kuukausi

Traficom on samalla päättänyt, että se ei jatka kolmesta maasta voimassa ollutta matkustajalentojen keskeytystä.

Matkustajalentojen keskeytys Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen päättyy maanantaina puoliltapäivin. Traficom on päättänyt asiasta THL:ltä saamansa lausunnon perusteella.

Traficom on linjaustaan varten pyytänyt lausunnon myös Vantaan kaupungilta ja lentokenttäyhtiö Finavialta. Molemmat ovat Traficomin mukaan vahvistaneet, että heillä on riittävä valmius tartuntatautilain mukaisten vastuiden ja toimivaltuuksien toteutumiseen Helsinki-Vantaalla. THL on puolestaan erikseen vahvistanut, että Vantaan ja Finavian toimenpiteet ovat riittäviä.

– Terveysviranomaiset ovat arvioineet, että rajoituksista voidaan luopua sillä edellytyksellä, että Suomessa on kyky vastaanottaa nämä ihmiset ja määrätä heidät 14 vuorokauden karanteeniin tartuntatautilain mukaisesti, Saarimäki sanoo.

Matkustajalentoliikenne Britanniasta keskeytettiin joulun alla koronavirusmuunnoksen takia THL:n suosituksesta. Päätös tehtiin alun perin kahdeksi viikoksi, ja sitä on jatkettu muutamia kertoja viikoksi kerrallaan.

Britanniassa havaittu virusmuunnos ei ole kantajalleen aiempaa vaarallisempi. Se kuitenkin tarttuu aiempaa herkemmin, mikä on kiihdyttänyt epidemiaa esimerkiksi Britanniassa ja Irlannissa. Myös Etelä-Afrikassa on havaittu erillinen virusmuunnos.

THL:n mukaan viranomaisten toimia terveysturvallisuuden eteen on lisätty Suomen lentoasemilla merkittävästi muunnosten havaitsemisen jälkeen.