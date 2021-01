Yön uutiskooste: Viro pyytää Suomea keventämään maahantulorajoituksia, Navalnyin tukijat on kutsuttu kaduille

Viron ulkoministeri Suomen maahantulorajoituksista: Esitämme rajoitusten keventämistä

Viro pyytää Suomen hallitukselta, että se keventäisi työvoimalle määrättyjä maahantulorajoituksia. Asiasta kertoo Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu Facebook-päivityksessään sekä yleisradioyhtiö ERR:lle.

Suomi kertoi perjantaina uusista rajaliikenteen rajoituksista. Sisärajoilla sallitaan vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ensi keskiviikosta alkaen. Muutosten tavoitteena on estää uusien koronavirusmuunnosten leviämistä.

Hallituksen päättämät uudet rajoitukset keskeyttävät muun muassa rakennusalan työvoiman liikkumisen Suomeen. Suomessa on normaalisti kymmeniätuhansia ulkomaisia rakennusalan työntekijöitä, joista valtaosa on Virosta.

Sukupuolten välinen tulokuilu on edelleen jyrkkä - myös työkiireet koettelevat suomalaisnaisia

Naisten ja miesten tulokuilu on yhä korkea. Työsuojelurahaston rahoittaman Pirstoutuvatko työurat -tutkimushankkeen mukaan tieteen ja teknologian tutkinnon suorittaneille miehille kertyi yhdentoista vuoden seurannassa jopa 90 000 euroa enemmän tuloja kuin vastaavia tutkintoja suorittaneille naisille.

Myös työkiireet koettelevat suomalaisnaisia. EU:n tilastokeskuksen Eurostatin vertailussa Suomi sijoittuu Kreikan kanssa kärkeen, kun tarkastellaan naisten kokemaa kiirettä töissä.

Koronarokote voi olla haitaksi kriittisessä terveydentilassa olevalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee, ettei saattohoitovaiheessa olevia rokotettaisi. Muutoinkin heikkokuntoisten ihmisten rokottamisesta tulisi päättää tapauskohtaisesti yhteistyössä hoitavan lääkärin, rokotettavan ja hänen omaistensa kanssa.

Koronarokotuksen hyödyllisyyttä tulisi harkita sellaisilla ikäihmisillä, joilla esimerkiksi rokotteen aiheuttama kuumereaktio voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

Ainakin Norjassa hoivakodeissa asuvien koronarokottamisiin on yhdistetty epäilyjä kuolemantapauksista rokotteen saannin jälkeen. Suomessa ei ole tullut esille vastaavia tapauksia.

Navalnyin tukijat on kutsuttu kaduille - poliisi on ilmoittanut puuttuvansa kokoontumisiin

Venäjällä useisiin kaupunkeihin on täksi päiväksi suunniteltu mielenosoituksia oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tueksi. Navalnyi itse on kehottanut kansalaisia lähtemään kaduilla protestoimaan.

Navalnyi otettiin kiinni viime sunnuntaina, kun tämä palasi Venäjälle oltuaan sairaalahoidossa Saksassa myrkytysyrityksen jälkeen. Hänet tuomittiin pidettäväksi vangittuna 30 päivän ajan.

Poliisi ilmoitti jo etukäteen, että luvatta järjestetyt julkiset tilaisuudet katsottaisiin uhkaksi yleistä järjestystä kohtaan.

Navalnyin puolesta on määrä osoittaa mieltä myös Tallinnassa. (Lähde: AFP)

Biden: Koronaan tulee kuolemaan yli 600 000 Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa tulee kuolemaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin pitkälti yli 600 000 ihmistä, arvioi presidentti Joe Biden. Kyseessä on korkein Bidenin tähän mennessä esittämä arvio.

Yhdysvalloissa on kuollut eniten ihmisiä maailmassa koronaviruksen seurauksena. Kuolleita on nyt yli 422 000. Yhdysvalloissa on runsaat 328 miljoonaa asukasta. (Lähde: AFP)

Trumpin virkasyytteen käsittely alkaa senaatissa vasta parin viikon päästä

Yhdysvalloissa maan entisen presidentin Donald Trumpin virkasyytettä aletaan käsitellä maan senaatissa vasta runsaan parin viikon päästä, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Edustajainhuoneen demokraatit aikovat toimittaa virkasyytteen senaattiin tulevana maanantaina, senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer kertoi aiemmin perjantaina. Schumer kuitenkin tarkensi myöhemmin, että virkasyytteen varsinainen käsittely alkaa senaatissa vasta 9. helmikuuta.

CNN:n mukaan demokraatit haluavat näin varmistaa, että presidentti Joe Bidenin ministerinimitykset ehditään viedä läpi.

Edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta tämän kannattajien hyökättyä kongressitaloon loppiaisena.

Biden soitti ensimmäisen puhelunsa vieraan valtion johtajalle presidenttinä - keskusteli Kanadan Trudeaun kanssa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on soittanut kautensa ensimmäisen puhelun vieraan valtion johtajalle. Ensimmäiseksi keskustelukumppaniksi valikoitui pohjoisnaapuri Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

Johtajien kerrotaan keskustelleen laajasta aiheiden kirjosta. Johtajat sopivat tapaavansa kasvotusten ensi kuussa, kertoo Trudeaun kanslia.

Tulevan tapaamisen tarkoituksena on Kanadan mukaan edistää maiden välisen syvän ja kestävän ystävyyssuhteen uusimista. (Lähde: AFP)

Salpausselällä hiihdetään maailmancupin yhdistelmäkilpailut - yhdistetyssä on parikilpailu, päivä päättyy mäkihypyn joukkuekilpailuun

Salpausselän kisat jatkuvat tänään Lahdessa kaikissa kolmessa kilpailumuodossa. Maastohiihdon naisten yhdistelmäkilpailu alkaa kello 11.30. Kilpailussa hiihdetään perinteisellä tavalla 7,5 kilometriä ja sen perään sama matka vapaalla.

Miesten maailmancupin 15+15 kilometrin yhdistelmäkilpailu alkaa kello 14. Yhdistetyn ohjelmassa on parikilpailu, jonka mäkiosuus alkaa kello 12.30 ja hiihto 16.20. Suurmäessä hypätään kello 17.15 joukkuekilpailu.

Salpausselän kisat järjestetään tänä vuonna 96. kerran, tällä kertaa ilman yleisöä.

Markkasen hyvä vire jatkuu, Chicago voitti kolmannen ottelunsa putkeen

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen hyvä vire jatkuu. Markkanen teki Chicago Bullsille 23 pistettä, kun joukkue otti 123–110-vierasvoiton Charlotte Hornetsista.

Markkasen kahdeksasta kolmen pisteen yrityksestä onnistui kolme. Levypalloja hän otti kaksi. Bullsin riveissä Markkasta enemmän pisteitä teki vain Zach LaVine, jonka saldo oli 25 pistettä.

Markkanen on kuulunut joukkueensa parhaimmistoon palattuaan korona-altistuksen aiheuttamalta tauolta viikko sitten. Altistus piti hänet pois seitsemästä ottelusta.

Chicago otti nyt kolmannen perättäisen voittonsa. Joukkue on tällä kaudella voittanut seitsemän peliä ja hävinnyt kahdeksan.

Kakolle maali ja Kapaselle syöttöpiste

Jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko teki yhden New York Rangersin maaleista, kun joukkue eteni voittolaukauskisaan saakka ottelussaan Pittsburgh Penguinsia vastaan.

Rangers oli Kakon toisen erän maalin jälkeen lupaavassa 3–1-johdossa, mutta Penguins tuli kolmannessa erässä tasoihin Teddy Bluegerin maalilla. Syötön tasoitusmaaliin antoi Kasperi Kapanen. Maalittoman jatkoajan jälkeen Pittsburghin 4–3-voiton sinetöi kaksi osumaa voittolaukauskisassa.

Maalivahti Mikko Koskisen Edmonton Oilers hävisi Toronto Maple Leafsille luvuin 2–4. Koskinen torjui ottelussa 25 kertaa, kun taas Toronton Frederik Andersen onnistui torjunnoissa 30 kertaa.