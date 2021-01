THL: Suomessa on raportoitu 419 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 419 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 942 uutta tartuntaa, mikä on 371 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on liki 70 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 118 tartuntaa ja pienin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin noin 14 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 42 334. Kunnista selvästi eniten koronatartuntoja on Helsingissä, missä on kirjattu nyt 12 340 virustartuntaa. Vantaalla sairastuneita on ollut 4 669 ja Espoossa 4 347. Suomessa on tehty nyt yhteensä yli 2,7 miljoona koronavirustestiä. Laajamittainen rokotus uhkaa lykkääntyä Koronarokotuksen laajamittainen aloittaminen uhkaa lykkääntyä Suomessa lääkeyhtiö AstraZenecan ongelmien takia, sanoo THL:n johtava asiantuntija Helsingin Sanomille. Johtava asiantuntija Mia Kontio kuvaa tilannetta suureksi pettymykseksi. Lääkejätti varoitti eilen, ettei se heti pysty toimittamaan niin paljon koronarokotteita Eurooppaan kuin alun perin arvioitiin. THL on ohjeistanut kuntia olemaan valmiudessa isojen joukkojen rokottamiseen 8. helmikuuta alkavasta viikosta lähtien. Nyt aikataulusta joudutaan todennäköisesti tinkimään.