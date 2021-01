Suomessa on raportoitu 246 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL

Suomessa on raportoitu 246 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 990 uutta tartuntaa, mikä on 377 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 70 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) runsaat 118 tartuntaa ja pienin Itä-Savon sairaanhoitopiirin 10 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 42 580. Kunnista selvästi eniten koronatartuntoja on Helsingissä, missä on kirjattu nyt 12 404 virustartuntaa. Vantaalla sairastuneita on ollut 4 684 ja Espoossa 4 371. Suomessa on tehty yhteensä runsaat 2,7 miljoonaa koronavirustestiä. Viimeisen vuorokauden testimäärä oli vajaat 1 800.