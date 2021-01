Yön uutiskooste: Hallitus neuvottelee tänään koronatoimista, kesäfestivaalien valmistelut vauhdissa

Hallitus neuvottelee tänään siitä, millaisiin maan sisäisiin koronatoimiin on tarvetta ryhtyä virusmuunnosten takia.

STT:n tietojen mukaan hallitus pohtii koronaneuvotteluissaan ennen kaikkea sitä, missä vaiheessa leviämisvaiheen toimia pitäisi ottaa käyttöön. Hallitus miettii, pitäisikö koronaviruksen leviämisvaiheen rajoitustoimia olla myös niillä alueilla, jotka eivät nykyisten kriteerien mukaan ole leviämisvaiheessa.

Neuvottelut Säätytalolla Helsingissä alkavat STT:n tietojen mukaan kello 11.30.

Hallituksen on tarkoitus päivittää hybridistrategiaansa, jota pitää tarkastella uudestaan koronavirusmuunnosten aiheuttamassa tilanteessa. Uudet muunnokset leviävät tiettävästi herkemmin kuin niin sanottu alkuperäinen virus.

Kesäfestivaalien valmistelut vauhdissa, vaikka järjestäminen ei ole varmaa

Festivaalikesän anti on monelta osin vielä kysymysmerkki, kertovat tapahtumajärjestäjät. Kesän tarjontaa muovaa se, voidaanko koronarajoituksia löysätä vai tuleeko niihin päinvastoin kiristyksiä.

Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla sanoo, että suomalaisilla on nyt eristyksissä patoutunutta kulttuurinnälkää. Toisaalta jää nähtäväksi, miten ihmiset uskaltautuvat korona-aikana liikkeelle muiden seuraan.

Vaikka kesätapahtumien järjestäminen ei ole varmaa, moni taho valmistelee täyttä häkää festivaaliaan. Esimerkiksi Pori Jazz, Savonlinnan oopperajuhlat, Ruisrock ja Provinssi aiotaan järjestää.

Sote-uudistus vähentäisi kuntien veroprosentin nousupainetta lähes prosenttiyksikön verran

Sote-uudistuksen toteutuminen keventäisi kuntien veroprosentin nousupainetta lähes prosenttiyksikön verran seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä selvitys. Selvityksessä varoitetaan, että kuntien taloustilanne tulisi olemaan heikko, vaikka uudistus toteutuisikin.

Selvityksen mukaan Manner-Suomen kuntien veroprosentti nousee vuoteen 2025 mennessä keskimäärin 2,1 prosenttia ilman sote-uudistusta. Uudistuksen toteutuessa nousua tulisi 1,3 prosenttia.

Selvityksen toteutti kuntatalouteen erikoistunut konsulttiyhtiö FCG Perlacon.

EU yrittää kehittää vastausta Venäjän toimiin Navalnyin tukijoita vastaan

EU:n ulkoministerit keskustelevat tänään Venäjän tilanteesta ja maan viranomaisten rajuista voimatoimista oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksia vastaan.

Useat EU-maat, Suomi mukaan lukien, tuomitsivat väkivaltaiset otteet mielenosoittajia vastaan ja ovat jo aiemmin vaatineet Navalnyin vapauttamista.

Poliisi otti kiinni yli 3 600 ihmistä, jotka olivat osoittaneet mieltään Navalnyin tueksi lauantaina.

Yhdysvalloissa presidentti Biden jatkaa koronaan liittyviä matkustusrajoituksia, jotka Trump ehti perua viime viikolla

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo jatkaa koronavirukseen liittyviä matkustusrajoituksia muun muassa useista Euroopan maista tuleville matkustajille, joilla ei ole Yhdysvaltain kansalaisuutta. Asiasta kertovat useat mediat.

Edellinen presidentti Donald Trump määräsi viime viikolla, että rajoituksia poistettaisiin 26. tammikuuta alkaen. Bidenin tiimi sanoi jo tuolloin, että uusi hallinto ei poista rajoituksia.

Suomen ulkoministeriön mukaan maahantulokielto on koskenut myös Suomesta matkustavia, jotka eivät asu Yhdysvalloissa vakituisesti ja joilla ei ole maan kansalaisuutta.

Davosin talousfoorumi kokoontuu virtuaalisesti - päähuomio kohdistuu Aasiaan

Maailman talousfoorumi (WEF) alkaa tänään. Koronaviruspandemian vuoksi tapahtuma järjestetään virtuaalisesti.

Otsikkona viisipäiväiselle tapahtumalle on A Crucial Year to Rebuild Trust, eli ratkaiseva vuosi luottamuksen jälleenrakentamiselle. Erityisesti katseet kohdistuvat Aasiaan, kun viruksen runtelema Eurooppa taistelee omien ongelmiensa kanssa ja Yhdysvaltain uudella presidentillä Joe Bidenilla on edessään valtavia haasteita.

Huomio kiinnittyy erityisesti Kiinan presidenttiin Xi Jinpingiin, joka puhuu heti avajaispäivänä. (Lähde: AFP)

Portugalin presidentti Rebelo de Sousa jatkaa toiselle kaudelle

Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousa valitaan toiselle kaudelle. Asia selviää medioiden ennusteista ja osittaisista tuloksista.

Keskustaoikeistolainen Rebelo de Sousa oli saamassa 61,6 prosenttia äänistä, kun äänet oli laskettu lähes kaikista vaalipiireistä.

Kansaa kehotettiin suuntaamaan uurnille tiukoista koronarajoituksista huolimatta. Iltapäivästä 35,4 prosenttia äänioikeutetuista oli käynyt uurnilla, mikä on vain hieman vähemmän kuin viisi vuotta sitten järjestetyissä vaaleissa.

Presidentin asema on Portugalissa pitkälti seremoniallinen. (Lähde: AFP)

Meksikon presidentti Lopez Obrador on saanut koronatartunnan

Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kertoo saaneensa koronavirustartunnan. 67-vuotias presidentti sanoo lausunnossaan, että hänen oireensa ovat lieviä.

Vasemmistopopulistisen presidentin nähdään harvoin käyttävän kasvomaskia. Hän ei myöskään ole perunut suurta osaa tapahtumistaan koronapandemian aikana.

Lopez Obradorilla on ollut aikaisemmin sydänvaivoja, joiden takia hän ollut sairaalahoidossa vuonna 2013.

Meksikossa on vahvistettu yli 1,7 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 150 000 niihin liittyvää kuolemaa. Maassa on todettu määrällisesti neljänneksi eniten virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. (Lähde: AFP)

Tänään odotetaan päätöstä jääkiekon Mestiksen jatkosta

Jääkiekon Mestiksen hallituksen on määrä päättää tänään, jatkuvatko miesten toiseksi ylimmän sarjatason pelit vielä tällä kaudella. Sarjaa ei ole pelattu marraskuun lopun jälkeen, koska koronaviruspandemia on estänyt yleisötilaisuudet.

Liigassa on pelattu otteluita tyhjille katsomoille, mutta Mestiksen pelaaminen ilman yleisöä on taloudellisesti kannattamatonta. Seurojen sponsoritulot ovat murto-osia liigajoukkueiden vastaavista, eikä Mestiksellä ole tulovirtaa takaavaa televisiosopimusta.

Tampa Bay Buccaneers ylsi Super Bowliin, Bradylle luvassa kymmenes finaali

Tampa Bay Buccaneers on yltänyt amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuotteluun eli Super Bowliin. Tampa Bay voitti konferenssiloppuottelussa eli liigan välierässä Green Bay Packersin 31–26.

Tampa Bay on liigan historian ensimmäinen joukkue, joka tulee pelaamaan Super Bowlin kotistadionillaan.

Täksi kaudeksi Tampa Bayhin siirtyneelle NFL-legenda Tom Bradylle finaali tulee olemaan kymmenes.

Buccaneers kohtaa Super Bowlissa joko Kansas City Chiefsin tai Buffalo Billsin. (Lähde: AFP)

Buffalo otti voittolaukauskisassa ensimmäisen voittonsa Washingtonista, Ristolainen syötti kaksi maalia

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres onnistui voittamaan Washington Capitalsin ensimmäistä kertaa tällä kaudella, kun voittolaukauskisa sinetöi vieraiden 4–3-voiton. Washington on voittanut kolme aiempaa kohtaamista.

Suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen syötti Buffalon maaleista kaksi. Jatkoajalle ottelu venyi tasatilanteessa 3–3. Voiton Buffalolle ratkaisi Jack Eichel voittolaukauskisan ainoalla osumalla.

Washington pelasi nyt toisen pelinsä ilman tähtihyökkääjäänsä Alexander Ovetshkinia, joka on sivussa NHL:n koronavirusprotokollan takia ainakin neljän pelin ajan. Washingtonin riveistä puuttuivat samasta syystä myös hyökkääjä Jevgeni Kuznetsov, puolustaja Dmitri Orlov ja maalivahti Ilja Samsonov, kertoo nhl.com-sivusto.