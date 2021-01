THL: Suomessa 11 uutta koronakuolemaa – uusia tartuntoja 192

Suomessa raportoitiin maanantaina 11 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 655.

Viruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 131 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 21 potilasta. Sairaalahoidossa on yhteensä viisi ihmistä vähemmän kuin perjantaina, jolloin tiedot viimeksi julkaistiin. Tehohoitopotilaiden määrä on vähentynyt kolmella.

Aiemmin maanantaina THL raportoi, että Suomessa on todettu 192 uutta koronavirustartuntaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yli 106 000 saanut rokotteen

Suomessa yhteensä 106 098 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen, kertoi THL maanantaina. Kaksi annosta saaneita on yhteensä 4 553 henkeä. 70-vuotiaista ja sitä vanhemmista runsaat 29 700 henkeä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

THL:n luvut kasvoivat maanantaina vain muutamilla sadoilla rokotetuilla. Sunnuntaina kerrottiin, että rokotteen on Suomessa saanut 105 620 ihmistä.

Sairaanhoitopiireistä eniten rokotteita on annettu Husin alueella, jossa ainakin yhden rokotteen on saanut lähes 26 800 henkeä. Pirkanmaalla luku on 12 700 ihmistä ja Varsinais-Suomessa noin 11 300.

Ilmaantuvuus nousussa

Varmistettujen tartuntojen määrä näyttää taas olevan kasvussa, sillä viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 982 uutta tartuntaa, mikä on 329 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös tartuntojen ilmaantuvuusluku on noussut viimeisen kahden viikon aikana verrattuna aiempaan kahteen viikkoon. Ilmaantuvuusluku on nyt noin 71 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 120 tartuntaa ja pienin Itä-Savon sairaanhoitopiirin 10 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 42 772 koronavirustartuntaa.

Uusia haittailmoituksia 13

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle oli tullut perjantain jälkeen 13 uutta haittailmoitusta koronavirusrokotteen vaikutuksista. Yhteensä ilmoituksia on tehty tähän mennessä 118.

Suomessa tehdään koronarokotteesta päivittäin noin 10–20 haittailmoitusta, kerrottiin Fimeasta perjantaina. Fimean mukaan yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat olleet muun muassa allergiset reaktiot, joista osa on ollut vakavampia anafylaktisia reaktioita. Lisäksi on ilmoitettu esimerkiksi ihon rokotuskohdan reaktioita ja rokotetun raajan särkyä, lihaskipua sekä päänsärkyä.

---

STT-Työryhmä Ilmo Ilkka, Liisa Kujala, Saara-Miira Kokkonen, Pertti Mattila