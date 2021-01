Kolumni: Nuorten elämä ennen e-pillereitä oli hirveä jännitysnäytelmä

E-pillereiden siunauksellisuutta olen miettinyt koronarokotetta odottelevassa hiljaisuudessa eli lukiessani ja kuunnellessani romaaneja. Dekkareista yliannostuksen saatuani olen siirtynyt ”naistenkirjojen” pariin, sellaisiin historiallisiin romaaneihin, joissa todellisen historiallisen tapahtumaketjun ja aikakauden sisään on istutettu inhimillinen tarina.

(Tässä välissä voi uhrata ajatuksen sille, miksi naisista ja perheistä kertova, usein naisia kiinnostava kirjallisuus on vain semmoista naaiissten kirjallisuutta.)

Nuorten elämä ennen e-pillereitä on ollut hirvittävää, ja tietysti erityisen hirvittävää on ollut nuorten naisten elämä.

Luonto on vetänyt tikanpoikia puuhun niin silloin kuin nytkin, eivätkä kaikki olleet ennenkään sanojensa mittaisia miehiä. Kahden touhuilun syypääksi tuomittiin nainen, ja niin vastuun kuin ongelmien kantajaksikin.

Erityisen varma tuo kuvio oli silloin, kun yhteiskunnallisen kuilun ylitys on onnistunut – enpä nyt kirjoita auki, minkä mitalla ja miksi ajaksi.

Onneksi aina on ollut vastuunsa kantavia miehiä ja poikansa kuriin panevia anopintekeleitä, ja kyläyhteisökin on lukenut kalenteria suurpiirteisesti. Onpa toisinaan ollut emännän laadun tae, että perillinen on varma. Silti aivan liian usein nuoren naisen tulevaisuudelle ja maineelle raskaus on ollut haaveet tuhoava, iän mittainen riippakivi.

Kaikesta tästä huolimatta yhä on niitä, jotka vastustavat nuorille tarjottavaa ilmaista ehkäisyä. Jos ehkäisyn puute ehkäisi rakastelun, avioliiton ulkopuolisia raskauksiahan ei olisi ollut ennen 60-lukua lainkaan.

Toinen suuri siunaus niin ihmiselle kuin kansa- ja ihmiskunnallekin on aborttioikeus. Monenlaisissa periaatteellisissa piireissä sitä vastustetaan yhä – luultavasti siihen asti, kun omalle tai tyttären kohdalle osuu.

Tilanne, jossa nainen joutuu päätymään aborttiin, on kauhistuttava, mutta lääkärin turvallisesti tekemän abortin vastakohta ei ole pullean lapsen synnyttäminen vaan elohopean, sukkapuikon ja henkarin kaltaiset apukeinot.

Niillä keinoin kuolee usein myös äiti, ja eloon jäävä nainen saa usein kantaakseen ikuisen ehkäisyn.

Jälkiehkäisypillereiden vastuullinen käyttö pitää neuvoa jokaiselle nuorelle naiselle.

Suomessakin on annettu muutaman vuoden ajan kohdunkaulan syöpää ehkäisevä hpv-rokote yläkouluikäisille tytöille. Nyt rokote annetaan myös pojille.

Sitäkin tietysti vastustetaan. Jotkut pelkäävät, että rokottaminen innostaa sukupuolielämän aloittamiseen. En voi kuvitella hölmömpää ajatusta.

Kuka voi ottaa vastuulleen, ettei suojannut lastaan kohdunkaulan tai suun alueen syöviltä?