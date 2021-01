Yön uutiskooste: Espoolaisessa hoivakodissa 20 asukkaalla koronatartunta, väkivaltaiset koronaprotestit jatkuvat Hollannissa

Espoossa sijaitsevassa Palvelutalo Hopeakuun hoivakodissa yhteensä 20 asukkaalla on todettu koronavirustartunta. Viisi sairastuneista on kuollut, kertoo Espoon kaupunki tiedotteessaan.

Työntekijöistä 11 on saanut koronatartunnan.

Yli viikko sitten kerrottiin, että hoivakodissa yhdeksän asukasta oli saanut tartunnan. Tartunnan saaneet asukkaat eristettiin tuolloin muista asukkaista.

Tuoreessa tiedotteessa kerrotaan, että tämän hetkisten tietojen mukaan ei ole syytä epäillä koronavirusmuunnoksen mahdollisuutta.

Hoivakodin kuolemantapauksista ja uusista tartunnoista uutisoivat aiemmin ainakin Yle ja Iltalehti.

Hallituksen talous- ja työllisyystoimia arvioidaan tänään

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee tänään vuosiarvionsa hallituksen politiikasta.

Raportissa arvioidaan muun muassa hallituksen finanssipolitiikan linjaa, julkisen talouden kestävyyttä pitkällä ja lyhyemmällä aikavälillä, yksityistä velkaantumista ja hallituksen työllisyystoimia.

Arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia varten. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua. Neuvostoon kuuluu viisi taloustieteilijää.

Etujärjestöt: Mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetus sallittava muiden elintarvikkeiden tavoin

Mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetus sallittava muiden elintarvikkeiden tavoin, vetoavat Kuluttajaliitto sekä päivittäistavarakaupan, ravintola-alan ja juomateollisuuden edustajat.

Järjestöjen mukaan koronapandemia on korostanut epäkohtaa mietojen alkoholijuomien osalta, sillä niitä kuluttaja ei voi tilata kotiovelleen. Järjestöt esittävät, että lainsäädännöstä voisi korona-aikana poiketa.

– Ruokakaupasta ostettavia mietoja, korkeintaan 5,5 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia ei voi ostaa ennen aamuyhdeksää eikä iltayhdeksän jälkeen. Niitä ei myöskään voi tilata kotiin verkkokaupasta, eivätkä ravintolat voi toimittaa asiakkaille alkoholijuomia take away -annosten yhteydessä, sanoo Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen tiedotteessa.

Liki jokainen Suomen 15 vuotta täyttänyt lukee sanomalehtiä

Liki jokainen 15 vuotta täyttänyt suomalainen on sanomalehtien lukija. Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan 95 prosenttia tämän ikäryhmän suomalaisista lukee sanomalehtiä.

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena liki 90 prosenttia suomalaisista, 25–44-vuotiaista vielä useampi.

Painettua sanomalehteä lukee 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista hieman yli puolet. Yli 65-vuotiaista painettuja lehtiä lukee neljä viidestä.

Kantar TNS:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 23 000 vähintään 15-vuotiasta suomalaista.

Ex-presidentti Trumpin virkasyyte on toimitettu senaattiin

Yhdysvalloissa entisen presidentin Donald Trumpin virkasyyte on toimitettu edustajainhuoneesta senaattiin.

Virkarikossyyte koskee Trumpin vastuuta kongressitalon loppiaisen mellakasta, jota tämän on katsottu lietsoneen puheillaan.

Republikaanit ovat vastustaneet virkasyytteen viemistä eteenpäin pääasiassa siksi, että Trumpin presidenttikausi on jo ohi. Demokraattien mukaan Trump tulee kuitenkin saattaa vastuuseen.

Virkasyytteen käsittely alkaa senaatissa kahden viikon kuluttua 8. helmikuuta. (Lähde: AFP)

Väkivaltaiset koronaprotestit jatkuvat Hollannissa - poliisi ampui varoituslaukauksia ja käytti kyynelkaasua

Väkivaltaiset koronaprotestit jatkuivat maanantai-iltana Hollannissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että Rotterdamissa poliisi ampui varoituslaukauksia ja käytti kyynelkaasua.

BBC:n mukaan poliisi ja protestoijat ovat ottaneet yhteen muissakin kaupungeissa.

Hollannissa pääministeri Mark Rutte tuomitsi maanantaina koronaprotestit, jotka yltyivät sunnuntaina väkivaltaisiksi. Maan koronarajoituksia vastustavat ihmiset polttivat autoja, sytyttivät tuleen koronatestausaseman ja ryöstelivät kauppoja.

BBC kertoo, että yhteensä 250 ihmistä on otettu kiinni ympäri maata.

Europarlamentaarikot tenttaavat lääkeviraston pääjohtajaa rokotetilanteesta

Euroopan lääkeviraston pääjohtaja Emer Cooke on tänään Euroopan parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan kuultavana ajankohtaisesta rokotetilanteesta.

Euroopan lääkeviraston odotetaan käsittelevän perjantaina lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen myyntilupaa.

AstraZenecan rokotteen on odotettu vauhdittavan verkkaisesti alkaneita rokotuksia EU-maissa, mutta yhtiö on kuitenkin jo ilmoittanut, ettei se pysty toimittamaan heti niin paljon koronarokotteita Eurooppaan kuin alun perin arvioitiin.

Osavaltion talousministeri ehdottaa Floridaa olympiaisännäksi jos Tokio vetäytyy

Yhdysvaltojen Floridan osavaltion talousministeri Jimmy Patronis ehdottaa, että Florida voisi järjestää ensi kesän olympialaiset, jos Tokio vetäytyy kisaisännyydestä.

Patronis on lähettänyt kirjeen Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtajalle Thomas Bachille, jossa Patronis kehottaa Bachia harkitsemaan olympialaisten siirtoa Yhdysvaltoihin ja erityisesti Floridaan.

Viime viikon lopulla Times-lehti kertoi, että Japanin hallitus olisi pohtinut olympialaisten perumista koronavirustilanteen vuoksi. Japanin hallitus kiisti tiedot.

Floridassa pelattiin viime kesänä koripallon NBA-sarjan kausi loppuun niin sanotussa kuplassa, johon pääsivät vain joukkueet. (Lähde: AFP)

Jalkapalloilija Linda Nymanin ura jatkuu Espanjassa

Jalkapalloilija Linda Nymanin ura jatkuu Espanjan pääsarjassa. Keskikenttäpelaaja on siirtynyt Espanjan pääsarjassa pelaavan EDF Logronon riveihin. Nyman oli nimetty Logronon kokoonpanoon jo viikonloppuna Real Madridia vastaan, mutta ottelu siirtyi koronavirusepäilyn vuoksi keskiviikoksi.

27-vuotias Nyman oli vuoden 2020 italialaisen Interin pelaaja, mutta jäi syyskaudella ilman peliaikaa. Nyman on kokkolalaisen GBK:n kasvatti, ja hän on aiemmin pelannut myös Suomessa Hongassa sekä Ruotsissa Kungsbackan riveissä. Naisten maajoukkueessa Nyman on pelannut kahdeksan maaottelua.

Espanjan pääsarjassa pelaa myös kolme muuta suomalaista. Sanni Franssin seura on Real Sociedad, Iina Salmen Valencia ja Sini Laaksosen Santa Teresa.