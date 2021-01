Kriisipuhelimessa vastattiin koronavuonna yli 90 000 soittoon, mikä on merkittävästi enemmän kuin aiempana vuonna

Suomen mielenterveys Mieli ry:n Kriisipuhelimessa vastattiin koronavuonna yli 90 000 soittoon. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se on 61 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Tiedotteessa kerrotaan, että koronavuonna soittoyrityksiä oli yli kolmannes enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Viime vuonna yleisin soittosyy liittyi omaan pahaan oloon kuten ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Tiedotteen mukaan soittajia puhuttivat myös ihmissuhteisiin ja arjen selviytymiseen liittyvät ongelmat.

– Vaikka viime vuosi oli koronan takia monella tapaa haastava, pystyimme vastaamaan yhä useampaan apua tarvitsevan soittoon. Erityisesti nuoret aikuiset soittivat aiempaa enemmän, kertoo Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Viime vuonna vuorokaudessa Kriisipuhelimessa käytiin keskimäärin 16 keskustelua, jossa soittaja oli itsetuhoinen tai huolissaan itsetuhoisesta läheisestä. Vuonna 2019 vastaavia puheluita oli vuorokaudessa keskimäärin yhdeksän.

– Kriisipuhelimessa käydään päivittäin noin kolme keskustelua, jossa soittaja on akuutissa itsemurhavaarassa. Positiivista on kuitenkin se, että oman pahan olon kanssa ei jäädä yksin, vaan apua haetaan. Sitä varten me olemme olemassa, Winter sanoo.

Kriisipuhelin päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Arkisin puhelin päivystää tiettyinä kellonaikoina ruotsiksi numerossa 09 2525 0112 sekä arabiaksi ja englanniksi numerossa 09 2525 0113.