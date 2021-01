Opetusministeri Saramo: Kiusaamiseen puuttuminen on aikuisten velvollisuus lapsia kohtaan – ministeriö valmistellut toimia kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi kouluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valmistellut yhdessä muiden ministeriöiden kanssa toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa.

Kaikki ohjelman toimet on tarkoitus toteuttaa tämän hallituskauden aikana. Opetusministeri Jussi Saramon (vas.) mukaan kiusaamisen lopettamiseksi ei ole yhtä patenttiratkaisua, vaan on varmistettava, että kouluissa ja yhteiskunnassa laajemmin on osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

– Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen, Saramo sanoo tiedotteessa.

Saramon mukaan kiusaamisen tunnistaminen ja ehkäiseminen ovat tärkeä osa kaikkien opetusalan ammattilaisten osaamista.

– Kaikilla koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus varmistaa lapsille ja nuorille turvallinen oppimisympäristö. Kiusaamistapauksiin puuttuminen ei ole siis harkinnanvaraista, vaan koulujen ja oppilaitosten velvollisuus. Tämä on myös meidän aikuisten velvollisuus lapsia kohtaan, Saramo sanoo.

Koulutukseen panostuksia

Toimenpideohjelman mukaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen painopistealueeksi määritellään hyvinvoinnin ja työrauhan edistäminen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen seuraavien kolmen vuoden ajalle.

Lisäksi opettajankoulutuksesta vastaavia korkeakouluja kannustetaan vahvistamaan yhteistyössä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää opintotarjontaa.

Kiusaamisen ja häirinnän vastainen toiminta edellyttää myös tarkennuksia lainsäädäntöön, OKM:n tiedotteessa sanotaan. Oppilaan opetukseen osallistumisen epäämistä koskevaa sääntelyä päivitetään, jotta oppilaiden ja opetustilassa työskentelevien henkilöiden turvallisuus voitaisiin taata paremmin.

Kiusaamisen vastainen työ esitetään aloitettavaksi jo varhaiskasvatuksessa.

Kouluväkivalta tapetilla viime syksynä

Koulukiusaaminen nousi laajasti keskusteluun viime syksynä, kun Vantaalla ilmeni syyskuun aikana kaksi vakavaa kouluväkivaltatapausta.

Kytöpuiston koululla Vantaalla syyskuun puolivälissä yksi oppilas loukkaantui välitunnilla tapahtuneessa väkivallanteossa. Teosta epäillyt olivat kuudesluokkalaisia.

Toinen tapaus sattui Vantaan Havukosken koulun pihalla 11. syyskuuta. Asiasta ensin kertoneen MTV:n mukaan 14-vuotias menetti tajuntansa väkivallan vuoksi. Paikalle ei MTV:n mukaan tuoreeltaan hälytetty ambulanssia tai poliisia, vaan sekavassa tilassa ollut uhri meni omatoimisesti kotiin.

Poliisin mukaan teosta epäilty poika oli täyttänyt 15 vuotta eli hän on ikänsä puolesta rikosoikeudellisesti vastuullinen.

Lisäksi Joensuussa sijaitsevassa koulussa oli syyskuussa tapaus, jossa 13–14-vuotiaat koululaiset olivat poliisin mukaan pahoinpidelleet koululaisen, joka sai hoitoa vaativia vammoja päähän.

Poliisi: Koskelan surman taustalla pidempiaikaista kiusaamista

Viime viikkoina kiusaaminen on noussut esille myös Helsingin Koskelan henkirikoksen tutkinnassa. 16-vuotiasta poikaa pahoinpideltiin poliisin mukaan useita kymmeniä minuutteja eri paikoissa Koskelan sairaala-alueella. Poliisin mukaan väkivallassa on ollut nöyryyttäviä piirteitä.

Murhasta epäiltynä on vangittu kolme 16-vuotiasta poikaa. Poliisi epäilee kolmikon pahoinpidelleen uhria jo aiemmin, ja että taustalla oleva kiusaaminen olisi jatkunut pidempään. Poliisin mukaan epäillyt ovat itse kertoneet aiemmasta väkivallasta ja lisäksi siitä on saatu näyttöä epäiltyjen puhelimista.