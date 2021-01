STM: Koronahybridistrategian kakkostasolle voidaan siirtyä, kun leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vähintään puolessa sairaanhoitopiireistä

Koronahybridistrategian tasolle kaksi voidaan siirtyä, kun leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vähintään puolessa Suomen sairaanhoitopiireistä. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hän avasi tiedotustilaisuudessa hallituksen eilen julkistettua hybridistrategian kolmitasoista toimintasuunnitelmaa.

Tällä hetkellä Suomessa ollaan tasolla yksi.

Tasolle kaksi voidaan siirtyä myös, jos koronavirusmuunnosta löytyy alueellisesti ja määrällisesti lisääntyvästi niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Voipio-Pulkki ei vielä tässä vaiheessa voinut tarkkaan arvioida sitä, kuinka kaukana tai lähellä Suomessa ollaan siirtymistä tasolle kaksi.

– Emme tiedä kovin tarkkaan muuntoviruksen leviämistä. Suurin osa on liittynyt matkustukseen ja siitä lähteneisiin ryppäisiin. Täytyy sanoa, että kasvavat tartuntaluvut aiheuttavat epävarmuutta. Lähipäivät ja lähiviikot näyttävät, mihin suuntaan olemme menossa, Voipio-Pulkki sanoi.

Tasolle kolme voidaan siirtyä, kun muut toimet eivät riitä, epidemiatilanne aiheuttaa terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan ja tartunnanjäljitys on käynyt vaikeaksi.

Voipio-Pulkki sanoo, että toimintasuunnitelman idea on, että viranomaisten pitää tarttua ennakoivasti riittävän vaikuttaviin toimiin jo silloin, kun epidemiologinen uhka-arvio kasvaa.

Hänen mukaansa tarkoitus on siirtää kaikkein hankalimmat epidemian vaiheet mahdollisimman pitkälle kevääseen siihen asti, kunnes rokotteita on tarpeeksi.

Tavoite on, että kesään mennessä Suomeen 5-7 miljoonaa rokoteannosta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Biontech-Pfizerin rokotteen toimitukset ovat ensi viikosta alkaen noin 50 000 annosta viikossa ja viikosta 7 alkaen noin 60 000 annosta viikossa. Viikosta 10 alkaen toimituksen ovat Puumalaisen mukaan noin 70 000 annosta viikossa. Modernan rokotetta toimitetaan kahden viikon välein vähitellen lisääntyvin annosmäärin.

Tavoite on, että kesään mennessä Suomeen on toimitettu yhteensä ainakin 5–7 miljoonaa rokoteannosta.

– Nämä ovat ennakkotietoja, ja muutoksia voi tulla. Toivoisimme, että muutossuunta olisi ylöspäin, Puumalaine sanoi tiedotustilaisuudessa.

"Tavoitteena on luoda eurooppalainen standardi kansanmaskeille"

Ravintolat suljettiin keväällä kokonaan ja ainoastaan ruoan ulosmyynti oli sallittu. Ravintoloiden toimintaa rajoitetaan tälläkin hetkellä. Ravintoloiden toimintaa rajoittavan lain pykälät ovat voimassa 28. helmikuuta asti, joten uusi hallituksen esitys on annettava pian.

Voipio-Pulkki ei tiedotustilaisuudessa ottanut yksityiskohtaisesti kantaa siihen, millaisia mahdollisia uusia rajoituksia on tulossa, sillä asia on vasta valmistelussa.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin lisäksi THL:n maskisuosituksen mahdollisesta muuttamisesta ja siitä, olisiko syytä käyttää järeämpää FFP2-maskia.

Puumalaisen mukaan keskustelua on käyty muun muassa siitä, ovatko niin sanotut kansanmaskit riittäviä epidemian torjuntaan. Puumalaisen mukaan Suomessa paras asiantuntemus asiasta on Työterveyslaitoksella. Toinen asiantuntijataho on turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

– Tavoitteena on luoda eurooppalainen standardi kansanmaskeille. Työ on käynnissä, ja toivottavasti lähiaikoina saadaan tuloksia, joiden pohjalta suosituksia voidaan antaa, Puumalainen sanoi.