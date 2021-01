Kolumni: Emeritusarkkipiispa John Vikström lausui kantansa avioliitosta

Miksi muistella vanhoja? Siksi, että evankelisluterilainen kirkko yllätettiin asiassa täydellisesti housut kintussa. Vuoden 2014 jälkeen kirkossa on parta pärissyt ja alaleuka väpättänyt, kun perinteistä avioliittokäsitystä on pontevasti puolustettu.

Samaan aikaan samaa sukupuolta olevia on vihitty kaikessa hiljaisuudessa. Osalle sateenkaaripapeista on jaettu nuhteita ja varoituksia, osalle ei.

Edellinen arkkipiispa Kari Mäkinen sallisi homojen ja lesbojen avioliitot, nykyinen arkkipiispa Tapio Luoma ei, koska kirkolliskokous on niin päättänyt. Käytännössä kirkolliskokouksen määrävähemmistö pitää kirkkoa panttivankinaan.

Kiinnostavaa on, että emeritusarkkipiispa John Vikström aktivoitui avioliittoasiassa pitkällä kirjoituksellaan Suomen Kuvalehdessä ja Kotimaassa. Kanava julkaisi siitä tiivistelmän.

Vikström eläköityi jo vuonna 1998. Silloin hän oli miettinyt, että ei puutu asioihin, jotka kuuluvat virassa olevalle arkkipiispalle. Sittemmin hän on kantaansa lieventänyt, Kotimaa kertoo verkkosivullaan.

Vikströmin Laajennettu avioliittokäsitys? -niminen kirjoitus on viisas ja valaiseva esitys siitä, mitä kirkossa on ajateltu avioliitosta ja homoudesta.

Kirjoituksessaan Vikström muun muassa selvittelee, mitä kirkkokäsikirjassa on vuosien aikana avioliitosta lausuttu. Kirkkokäsikirjahan on se kirja, josta pappi muun muassa vihkikaavat lukee.

Vanhimmissa teksteissä patriarkaattia edustanut mies on ollut perheen pää ja vaimo miehelleen alamainen. Vähitellen tekstit ovat muuttuneet tasa-arvoisiksi eikä valtasuhteita aviopuolisoiden välillä enää ole.

Homoseksuaalisuuden suhteen kirkko on kipuillut vuosikymmeniä. Toisaalta on jo ruvettu ymmärtämään, että ihminen voi syntyä homoseksuaaliksi. Vaikeampaa on ollut hyväksyä sitä, että ihminen käyttäytyisi homoseksuaalisesti.

Vikström puhuu laajennetun avioliittokäsityksen puolesta, koska Jumala on asettanut avioliiton kahden ihmisen rakkauden ja kodin tukemiseksi, suojelemiseksi ja rikastuttamiseksi.

Silloin asia koskee myös homoseksuaaleja, jos kirkossa hyväksytään, että homoseksuaalista rakkautta pidetään Jumalan luomana rakkautena.

Jumalallista puhetta, mutta saapa nähdä, milloin se on kirkossa totta.

Kun yksittäisiltä raamatunjakeilta ei nähdä kokonaisuutta eli metsää puilta, kirkko on siinä suossa, jossa se nyt tarpoo tasa-arvoisen avioliiton suhteen.

Erikoista asiassa on, että yli 20 vuotta sitten eläkkeelle jäänyt arkkipiispa on asiassa aloitteellisempi kuin nykyinen viranhaltija. Lisäksi piispakunnasta löytyy monenlaista mielipidettä avioliiton suhteen. Siksi en ihmettele, että kaikki eivät koe kirkon edelleenkään olevan tasa-arvon asialla.