Koskelan henkirikoksen uhri joutui jo aiemmin useiden pahoinpitelyiden ja ryöstön uhriksi – epäiltyinä samat nuoret, joita epäillään 16-vuotiaan murhasta

Helsingin Koskelan henkirikoksen uhriksi joutunut 16-vuotias poika joutui aiemmin useiden pahoinpitelyjen sekä ryöstön uhriksi, kertoo Helsingin poliisi. Epäiltyinä ovat samat alaikäiset nuoret, joita epäillään myös 16-vuotiaan murhasta.

Henkirikos tapahtui joulukuun 4. päivänä Koskelan sairaala-alueella. Noin 3–4 tuntia kestänyt väkivalta päättyi uhrin kuolemaan, kertoo poliisi.

– Kaikkien (kolmen epäillyn) epäillään kohdistaneen väkivaltaa uhriin, minkä lisäksi väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja on kuvattu sekä lähetelty epäiltyjen kesken Snapchatissa. Poliisilla ei ole tiedossa, että materiaalia olisi levitetty muille henkilöille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss poliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on muodostunut kuva, että uhria on pidetty kaverina, mutta samaan aikaan alisteisessa asemassa verrattuna muihin porukan jäseniin. Toimintaa voi pitää pitkään jatkuneena väkivaltaisena kiusaamisena, joka johti tapahtumailtana uhrin kuolemaan.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että epäiltyjen tarkoituksena oli juottaa uhri humalaan surmailtana ja kohdistaa häneen väkivaltaa illan aikana. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että epäillyt juottivat uhrille alkoholia myös väkisin.

Pahoinpitelyt kolmena perjantaina

Henkirikoksen lisäksi poliisi on tutkinut pahoinpitelyjä, jotka tapahtuivat kolmena perättäisenä perjantaina marraskuussa. Kahdessa pahoinpitelyssä epäiltyinä on samat kolme poikaa, joita epäillään myös murhasta. Kolmannessa epäiltynä on kaksi murhasta epäillyistä pojista.

– Tekoja voidaan pitää sadistisina, ja ne on tehty puolustuskyvyttömän uhrin kustannuksella. Tapahtumiin liittyy useita nöyryyttäviä elementtejä, sanoo tutkinnanjohtaja Forss tiedotteessa.

Rikoskokonaisuuteen liittyy myös ryöstö, jonka uhriksi sittemmin surmattu 16-vuotias joutui poliisin mukaan elokuussa. Epäiltyinä on neljä samana vuonna syntynyttä poikaa. Heistä yksi ei poliisin mukaan liity muihin tekoihin, mutta kolme muuta epäiltyä ovat samat kuin murhaepäilyssä. Yksi kolmesta murhaepäillystä näki todennäköisesti uhrin tuolloin ensimmäistä kertaa, kertoo poliisi.

Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi, ja tapaus siirtyy huomenna syyteharkintaan.