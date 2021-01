Koronarokotteesta 16 uutta haittailmoitusta Fimealle – yhteensä 134 ilmoitusta, joista alle kolmannes vakavia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on tullut maanantain jälkeen 16 uutta haittailmoitusta koronavirusrokotteen vaikutuksista. Yhteensä ilmoituksia on tehty tähän mennessä 134.

Ilmoituksista vakavia on vaille kolmannes eli 38 kappaletta. Yleisimpiä vakavia haittoja ovat olleet allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktiset reaktiot.

Haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pidentymiseen. Lisäksi haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä tai on synnynnäinen epämuodostuma.

Tiistaihin mennessä Fimeaan oli ilmoitettu kolme rokotusten jälkeistä kuolemantapausta. Kaikissa tapauksissa potilaan epäillään kuolleen sairauteen, joka hänellä oli jo ennen rokotteen saamista, eikä rokotteen epäillä aiheuttaneen kuolemia.

Ei-vakavia ilmoituksia on tehty puolestaan 96 kappaletta. Ei-vakaviksi arvioidut haitat ovat tunnettuja haittavaikutuksia, kuten pistoskohdan reaktiot ja lievät yleisoireet.

Fimean mukaan ilmoitukset painottuvat työikäisiin rokotettuihin ja useimmiten on ilmoitettu juurikin tunnetuista haittavaikutuksista, kuten rokotuskohdan reaktioista, päänsärystä ja väsymyksestä.

Toistaiseksi Fimeaan on tullut haittavaikutusilmoituksia vain Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteesta.

Haittavaikutusten ilmoittaminen on vapaaehtoista

Fimea avasi keskiviikkona koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista oman verkkosivun, minne päivitetään kolmesti viikossa haittavaikutusilmoitusten määrä ja vakavuus. Lisäksi keskiviikkoisin julkaistaan viikkoraportti yleisimmistä ilmoitetuista haitoista, niitä saaneista potilaista ja ilmoitusten tekijöistä.

Rokotteiden turvallisuusseuranta on jatkuvaa, ja turvallisuustietoa kertyy maailmanlaajuisesti esimerkiksi haittavaikutusilmoituksista, tutkimuksista ja julkaistusta kirjallisuudesta. Kertyvästä tiedosta etsitään merkkejä mahdollisista turvallisuusongelmista.

Suomessa ilmoitetut haittailmoitukset tallennetaan tietokantoihin, joista etsitään merkkejä uusista ja harvinaisista haittavaikutuksista, jotka tulevat esiin vasta rokotettaessa suuria ihmisjoukkoja. Näiden signaalien perusteella päivitetään rokotteiden tuotetietoja ja rokotusohjeita.

Haittavaikutusten ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja ilmoituksen voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen tai kuluttaja.