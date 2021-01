Esitutkinta Pohjolakodin toiminnasta valmistui: seitsemän nuoren epäillään joutuneen rikoksen uhriksi

Seitsemän nuoren epäillään mahdollisesti joutuneen rikoksen uhriksi koulukoti Pohjolakodin toiminnassa. Pohjolakodin toimintaa koskeneessa esitutkinnassa syyttäjälle syyteharkintaan on lähtenyt seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Poliisi tutki Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella sijaitsevan Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu.

Epäiltyinä on Pohjolakodin henkilöstöä, ja epäiltyjä on poliisin mukaan reilut kymmenen. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet muun muassa virka-aseman väärinkäyttäminen, kunnianloukkaus, pahoinpitely, lievä pahoinpitely sekä vapaudenriisto.

– Toiminta on kohdistunut nuoriin, jotka ovat olleet sijoitettuina näihin yksiköihin. He ovat korkeintaan 18-vuotiaita, toteaa tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Maria Vuorivirta.

– Tutkinnassa on ollut kyse siitä, onko rajoitustoimenpiteitä käytetty lastensuojelulain sallimalla tavalla.

Tutkituista tapauksista 17:ssa ei esitutkinnan perusteella ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja kertoo, että lisäksi on ollut joitakin tapauksia, joissa nuori ei ole halunnut tulla kuulluksi tai tätä ei ole tavoitettu.

Tarkastuskäynti keväällä 2018

Apulaisoikeusasiamies teki poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018 keväisen tarkastuskäyntinsä jälkeen. Esitutkinnassa on tarkasteltu tapahtumia vuosien 2013–2019 välillä.

Esitutkinnassa selvitettiin myös, ovatko Pohjolakodin henkilöstöön kuuluvat syyllistyneet työturvallisuus- tai virkarikoksiin laiminlyömällä työntekijöiden perehdytys-, ohjaus- tai valvontavelvollisuuden. Esitutkinnassa ei tullut ilmi selkeitä puutteita näissä asioissa, ja mahdolliset työturvallisuusrikokset ovat vanhentuneita, KRP kertoo tiedotteessaan.

– Pohjolakodin henkilökunta on työsuhteessa Pohjolakotiin. He eivät ole virkasuhteessa. He kuitenkin käyttävät julkista valtaa virkamiehinä rikoslain tarkoittamalla tavalla lastensuojelulain rajoitustoimivaltuuksia käyttäessään.

Esitutkintamateriaali on suurelta osin salassa pidettävää.

Pohjolakoti kertoi parannuksista

Pohjolakoti ilmoitti vuonna 2018 apulaisoikeusasiamiehen tarkastuskäynnin jälkeen ryhtyneensä moniin parannuksiin toiminnassaan.

Koulukodin vastauksessa todettiin muun muassa, että joissakin yksiköissä nuorten kiinnipitoon oli ryhdytty liian matalalla kynnyksellä, ilman lastensuojelulain mukaisia perusteita. Uuden ohjeistuksen mukaan nuorta ei voi fyysisesti saattaa esimerkiksi tekemättä jääneen tehtävän luo.

Apulaisoikeusasiamies muun muassa edellytti joukkorangaistuksista luopumista. Koulukodin mukaan yhdessä yksikössä oli tullut esiin epäasiallinen, kaikkien nuorten arkeen vaikuttava sääntö, joka liittyi television käyttöön. Sääntö on koulukodin mukaan poistettu. Lisäksi työntekijöitä muistutettiin, ettei kaikille nuorille tule seuraamusta, jos yksi nuori on rikkonut sääntöjä.

Apulaisoikeusasiamies myös piti Pohjolakodin käytössä olleita lapsen liikkumisvapautta rajoittavia sääntöjä lakiin perustumattomina. Pohjolakoti ilmoitti tähänkin tulleen uuden ohjeistuksen.