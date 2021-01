Espoon Rastaalassa suuri poliisioperaatio – poliisi tarkistaa asuntoon liittyvää vihjettä

Espoon Rastaalassa on käynnissä poliisioperaatio. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä , että paikalla on useita poliisipartioita.

Poliisi kertoo tarkistavansa saamaansa vihjettä.

– Vihje liittyy yksityisasuntoon, jonka poliisi nyt pyrkii tarkistamaan, poliisi tviittaa.

Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Ensihoito on lähettyvillä varotoimena, poliisi kertoo.

Poliisi rajoittaa osin liikkumista Tähtimötiellä. Tapahtumapaikka on pienkerrostalovaltaista asuinaluetta.

Paikalla olevan Lehtikuvan kuvaajan mukaan katu on suljettu liikenteeltä kummastakin päästä. Kadun päässä on poliiseja, joilla on luotiliivit ja kypärät.

Paikalla on poliisiautoja, ja lisäksi poliisin Hevi-panssarimersu seisoo keskellä katua. Panssariautosta astui ulos konepistoolilla varustautunut poliisi.

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan tehtävä on edelleen käynnissä ja se keskittyy yhden rakennuksen lähettyville. Poliisi pyytää, etteivät sivulliset saapuisi alueelle, jossa tehtävä on käynnissä.

Poliisi kertoo pystyneensä varmistamaan, ettei tilanne aiheuta vaaraa sivullisille.

– Liikkumisen rajoitukset avataan pian, poliisi tviittasi hieman ennen kello yhtätoista.