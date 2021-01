Vihreät avasi kuntavaalikampanjansa – Ohisalo: Pahin hetki leikata koulutuksesta ja eriarvoistumista estävistä palveluista

Puolueen puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan nyt on pahin mahdollinen hetki leikata lasten koulutuksesta tai niistä palveluista, joilla estetään eriarvoisuuden kasvu. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Kuntavaalikampanjansa avannut vihreät näkee, että ratkaistavana on ilmastokriisi, luontokato ja ihmisille tärkeiden arjen palveluiden tulevaisuus tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukalla. Puolueen puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan nyt on pahin mahdollinen hetki leikata lasten koulutuksesta tai niistä palveluista, joilla estetään eriarvoisuuden kasvu.