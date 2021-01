Kolumni: Vilkkuvalot pois polkupyöristä niin kuin olisi jo!

Ollaan lenkkipolulla. Aluksi kaukaisuudessa näkynyt strobovalo lähestyy vääjäämättä. Valo on niin voimakas että se valaisee kävelytien viereistä metsää sata metriä sivuunsa. Eläimet pakenevat, pienet lapset itkevät. Alttiit saavat epilepsiakohtauksen. Viereisellä autotiellä useampi auto ajaa penkkaa, kun strobovalo iskee kohdalle. Katse on käännettävä sivuun, mutta silti tuntuu siltä että silmät palavat puhki ja verisuoni räjähtää päässä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Lopulta ohi sujahtaa polkupyörä ja vilkkuva valo vaihtuu punaiseksi kissansilmäksi, joka katoaa pimeyteen.

Taustalla on tieliikennelaki. Sitä päivitettiin viime kesänä ja se toi muutoksia myös pyöräilijöiden varustevaatimuksiin. Kaikissa pyörissä on nykyään käytettävä pimeällä sekä etuvaloa että takavaloa. Aiemmin riitti etuvalo. Etuvalon tulee olla valkoinen ja takavalon punainen. Muita vaatimuksia valoille ei ole säädetty. Ja tässä on se ongelma. Vilkkuvia valoja ei ole suoraan kielletty. Poliisin tulkinnan mukaan vilkkuvia valoja ei kuitenkaan tulisi käyttää.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen valoista on selkeät säädökset sekä YK:n Geneven sopimuksessa että EU-direktiiveissä, ja etu- sekä takavalojen pitää olla kiinteät. On hullunkurista ajatella, että polkupyörässä, joka on ajoneuvo, käytettäisiin toimintatavaltaan erilaista valoa, vaikkei pyörän valojen toimintatapaa ole erikseen säädelty. Näin toteaa Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin (Aamulehti 9.9.2020).

Konsta Arvelin jatkaa, että yleensä vilkkuvat valot liittyvät hälytysajoneuvoihin tai kääntyviin ajoneuvoihin. Pyörissä ne aiheuttavat hämmennystä ja vaikeuttavat ennakointia liikenteessä.

Ei se niin mene, että pyörän valon toimintatapa olisi vapaavalintainen, vaikka laissa ei ole erikseen määritelty toimintatapaa. Tieliikennelakia tulkitaan niin, että ellei jokin ole erikseen sallittu, niin sitten se on kielletty. Kaikki tietävät senkin, että autolla ei saa ajaa pyörätiellä, vaikka tätä ei ole pyörätien määritelmässä erikseen sanottu, toteaa Arvelin Aamulehdessä.

Liikenneturva teki viime syksynä kyselyn vilkkuvaloista. Kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että pyöräilijöiden valojen tulisi olla tasaisesti palavia, ei vilkkuvia. Kaksi viidestä koki vilkkuvalon häiritseväksi.

Vilkkuva valo häiritsee muita liikenteessä liikkuja. Liikenteessä on valtavasti muutakin visuaalista informaatiota, joka tulee pystyä havainnoimaan. Silmä hakeutuu kuitenkin vilkkuvaloon automaattisesti, halusi tai ei. Kävelijää se kiusaa, autoilijalle- ja sitä kautta kaikille muille liikkujille - se on oikeasti vaarallinen häiriötekijä. Jos valkoinen etuvalo on kunnossa, kyllä pyöräilijä tulee huomautuksia ilman valtavaa vilkkuvaa valonheitintäkin.