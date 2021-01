Kaikkien kamerallisten dronejen lennättäjien on nyt rekisteröidyttävä

Miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen lennättäjien on rekisteröidyttävä helmikuun alusta lähtien, kertoo liikenteenohjausyhtiö Fintraffic. Lennättäjien on myös perehdyttävä lennättämisen oppimateriaaleihin ja suoritettava verkkokoe.

Kaikkien kamerallisten dronejen käyttäjien tulee tästä lähtien rekisteröityä. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja.

Fintrafficin mukaan Suomessa on arviolta 50 000 dronea, joiden lennättämistä uudet määräykset koskevat. EU-asetukseen perustuvalla uudistuksella halutaan varmistaa kasvavan miehittämättömän ilmailun ja tavallisen lentoliikenteen turvallisuus.

– Miehittämättömien ilma-alusten suosio on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Tulevina vuosina dronejen hyödyntäminen myös kaupallisessa liiketoiminnassa tulee lisääntymään. Tämän vuoksi on tärkeää, että meillä on Suomessa käytössämme hyvät palvelut, joiden avulla varmistamme sujuvan ilmatilan käytön eri ilmailumuotojen välillä, sanoo tiedotteessa johtaja Pasi Nikama Fintrafficin lennonvarmistuksesta.

Fintrafficin lennonvarmistus on avannut uuden drone-käyttäjille suunnatun SkyNavX-palveluportaalin, jossa ammattimaiset sekä harrastajalennättäjät voivat rekisteröityä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Uusi dronelaki yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella, kerrotaan Traficomin ylläpitämällä Droneinfo-sivustolla.