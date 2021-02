Lahtelaismiestä epäillään laajasta huumekaupasta Tor-verkossa

Lahtelaismiestä epäillään laajasta huumekaupasta internetin anonyymissa Tor-verkossa, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Rikostutkinnan yhteydessä on takavarikoitu noin 14,5 kiloa eri huumausaineita, joiden jälleenmyyntiarvo olisi poliisin arvion mukaan noin 600 000 euroa.

24-vuotiaan miehen epäillään aloittaneen huumausaineiden välityksen helmikuussa 2020. Poliisi otti hänet kiinni lokakuun lopussa. KRP epäilee, että mies on hankkinut huumekaupalla rikoshyötyä yhteensä noin miljoonan euron edestä käteisenä rahana ja kryptovaluuttana.

– Toiminta on ollut järjestelmällistä ja ammattimaista. Ammattimaisuus välittyy siitä, että epäilty on rakentanut Tor-verkossa nimimerkkinsä ja huumausaineiden myynnin ympärille eräänlaisen tavaramerkin myyntikuvineen ja logoineen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström poliisin tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Epäilty on tietoteknisesti kyvykäs ja hän on rajannut sosiaalisia kontaktejaan, mikä on mahdollisesti vahvistanut uskomusta siitä, että hän on suojassa kiinni jäämiseltä, kuvailee Fagerström.

Kiinnioton yhteydessä tehdyssä kotietsinnässä poliisi takavarikoi miehen asunnosta noin 6,5 kiloa amfetamiinia, 1,6 kiloa metamfetamiinia, 600 grammaa kokaiinia, 2 kiloa MDMA-jauhetta, 7 000 ekstaasitablettia, 50 grammaa ketamiinia sekä noin 45 000 euroa käteistä rahaa.

Yli tuhat kauppatapahtumaa

Poliisi arvioi, että epäillyn myymistä ja myytäväksi levittämistä huumausaineista saatiin takavarikoiduksi noin kolmasosa. Esitutkintaa on tehty yhteistyössä Tullin kanssa.

Suuri osa huumausainekaupoista tehtiin poliisin mukaan Tor-verkossa Sipulimarket-nimisessä kauppapaikassa, mutta erityisesti isoimmat kaupat tehtiin sähköpostin kautta. Poliisi pääsi epäillyn jäljille toisen rikoksen tutkintaan liittyneen huumetakavarikon myötä.

Poliisin mukaan epäilty oli toiminta-aikanaan yksi Suomen suurimmista huumausaineiden myyjistä. Toteutuneita kauppatapahtumia oli yli tuhat, kertoo poliisi.

Miehen epäillään hankkineen huumausaineita myyntiin Tor-verkon kautta sekä Suomesta että ulkomailta. Tilatut huumaus- ja lääkeaineet toimitettiin ostajille maastokätköihin tai postitse. Poliisi epäilee muutamien muidenkin henkilöiden osallistuneen huumekauppoihin eri tavoin.

Rikostutkinta on poliisin mukaan loppusuoralla. Epäillyn rikoskokonaisuuden arvioidaan siirtyvän syyteharkintaan helmikuun alkupuolella.