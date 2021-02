Poliisi: Oulun perhesurmassa uskotaan käytetyn lääkeaineita – kahden lapsensa surmasta epäilty äiti työskenteli sairaanhoitajana

Poliisi epäilee, että Oulun viime kuun epäillyn perhesurman teossa käytettiin lääkeaineita.

Kahden lapsensa surmasta epäilty muhoslainen perheenäiti toimi sairaanhoitajana Oulussa. Esitutkinnassa on poliisin mukaan varmistunut, että epäilty on ennen surmia anastanut lääkkeitä työpaikaltaan. Hänellä on työnsä puolesta ollut pääsy työpaikkansa lääkevarastoon.

Lapsista toinen oli yläkouluikäinen, toinen alle kouluikäinen.

Teon motiivi on poliisin mukaan yhä epäselvä. Esitutkinnan perusteella tekoon ei epäillä liittyvän ulkopuolisia henkilöitä.

– Poliisin käsitys tässä vaiheessa on, että motiivin osalta kyse on täysin tekijään liittyvistä asioista, joihin kenelläkään ulkopuolisella, mukaan lukien lähiomaiset, ei ole osuutta, poliisi kirjoitti tiedotteessa.

Epäillyt surmat toteuttiin hotellihuoneessa

Murhista epäilty keski-ikäinen nainen ja hänen lapsensa löytyivät kuolleena oululaisesta majoitusliikkeestä viime viikon maanantaina. He olivat poistuneet kotoaan kaksi päivää aiemmin lauantaina 23. tammikuuta, ja heidät oli ilmoitettu kadonneiksi.

Surmat ovat tapahtuneet vuokratussa huoneessa todennäköisesti lauantai-illan tai yön aikana.

Poliisi on aiemmin kertonut, että vainajat löysi majoitusliikkeestä maanantaina henkilökunnan edustaja.

Poliisi tutkii asiaa kahtena murhana ja kuolemansyytutkintana. Lääkkeiden anastuksen osalta asiaa tutkitaan epäiltynä varkautena ja huumausainerikoksena.