Vasemmistoliitto lupaa kuntavaaleissa pienempiä ryhmäkokoja kouluihin ja ilmaisen lääkärin vastaanoton viivytyksettä

Vasemmistoliitto pienentäisi koululuokkien ryhmäkokoja, parantaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta ja päättäisi kivihiilen ja turpeen käytön kunnissa vuoteen 2025 mennessä. Puolue määritteli linjaansa tiistaina julkaistussa kuntavaaliohjelmassa.

Kuntavaaliohjelmaa verkkotilaisuudessa esitellyt vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo sanoi, että kuntavaaleissa keskiössä on se, miten vastuu koronan jälkipyykistä kannetaan ja kuka sen kantaa.

– Vastaammeko syntyneeseen koulutus- ja hoivavajeeseen sekä taloudelliseen epävarmuuteen säästöin ja leikkauksin vai päätämmekö sijoittaa ihmisiin, palveluihin ja tulevaisuuteen, Saramo kysyi.

Saramon mukaan "johtava koulutuspuolue" lähtee kuntavaaleihin hyvästä asemasta. Puolueen kuntavaaliohjelman mukaan koulutuspolitiikassa onnistumisen avaimet ovat tasa-arvoisessa koulutuksessa, minkä saavuttamiseksi koulujen ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina ja henkilöstöresurssit on turvattava.

– Me haluamme kaikkiin Suomen kuntiin päättäjiksi ihmisiä, jotka haluavat panostaa oppilaiden tukeen ja opetusryhmien pienentämiseen. He huolehtivat siitä, että kaikki voivat käydä koulussa terveessä ja turvallisessa ympäristössä ja siitä, että päiväkotipaikkoja on riittävästi kaikille halukkaille, Saramo sanoi.

Lääkärille viikossa, maksutta

Vasemmistoliiton keskeisiin vaaliteemoihin lukeutuu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantaminen. Ministeri Saramon mukaan sote-palveluiden piiriin pääsee tällä hetkellä hitaasti ja asiakasmaksut ovat korkeita.

– Jokaisen pitäisi voida luottaa siihen, että ammattitaitoista apua ja tukea on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee, Saramo sanoi.

Puolue esittääkin, että terveyskeskuslääkärin tai muun perusterveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle olisi päästävä viikossa. Puolue myös luopuisi terveyskeskusmaksusta ja alentaisi hammaslääkärimaksuja.

Vasemmistoliitto esittää myös, että kuntien velvollisuudeksi tulisi tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille. Puolueen mukaan maksuttoman ehkäisyn kokeiluissa tulokset ovat rohkaisevia, sillä sukupuolitaudit ja raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet.

Kivihiilen ja turpeen alasajo

Vasemmistoliitto sitoutuu ohjelmassaan siihen, että kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotoimien listaan lukeutuvat muun muassa julkisen liikenteen saavutettavuuden parantaminen ja energiatehokas rakentaminen.

Puolue myös esittää, että kivihiilen ja turpeen energiakäytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Myöskään uusiin biomassan polttokattiloihin ei puolueen mukaan ole syytä enää investoida.

Energiantuotanto korvattaisiin vasemmistoliiton mukaan polttoon perustumattomilla ratkaisuilla.

– Hukkalämmön ja lämpöpumppujen hyödyntäminen, lämpövarastot sekä geotermisen lämmön hyödyntäminen tuovat uusia mahdollisuuksia lämmöntuotantoon.

Vasemmistoliitto myös lisäisi kuntien omistamien metsien suojelua ja osoittaisi varoja luonnonsuojelualueiden ylläpitoon ja ennallistamiseen. Kuntien matkailun edistämiseen käyttämää rahaa suunnattaisiin yhä vahvemmin lähi- ja luontomatkailuun.