Niinistö koronan torjunnasta: Välttämättömin ratkaisu löytyy jokaisen korvien välistä, kansanedustajien esimerkin voima vahva

Presidentti Sauli Niinistö sanoo valtiopäivien avajaisissa puheessaan, että koronan torjunnassa viime kädessä välttämättömin ratkaisu löytyy jokaisen korvien välistä. Niinistön mukaan normaalielämän rajoittaminen käy pitkittyessään rankaksi ja raskaaksi, mutta vielä rankempaa ja raskaampaa on sairastaminen tai läheisen menettäminen.

Presidentti sanoo, että jokaisen on edelleen jaksettava kantaa osansa vastuusta. Hänen mukaansa kansanedustajien antaman esimerkin voima on vahva. Niinistön mukaan myös erimielisyyksien keskellä on pidettävä kiinni yhteisen vastuun sanomasta.

– Vain yhdessä tästä selviämme. Sanoma luo myös toivoa. Yhdessä selviämme varmasti, Niinistö sanoo.

Niinistö Venäjästä: Julkistukset eivät riitä, myös keinoja muutokseen haettava

Niinistön mukaan Venäjän viimeaikaisia tapahtumia on seurattu huolella ja huolestuneina. Niinistö sanoo, että tapahtumat on tuomittu moneen kertaan, mutta yksisuuntaiset julistukset eivät yksin riitä.

– On myös haettava keinoja, joilla toivottua muutosta saadaan aikaan, Niinistö sanoo.

Niinistö lisää, että myös kansainvälisessä politiikassa puheyhteyttä tarvitaan aivan erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa ollaan eniten eri mieltä.

– Kun omat näkemykset ovat vahvalla pohjalla, ei keskustelun käyminen tarkoita niistä luopumista. Keskustelun käyminen on vahvuuden osoitus. Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa, hän sanoo.

Niinistön mukaan on Suomen etu, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa.

– Erityisesti nyt, kun Navalnyin tapaus vetää syvän railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin, jotka eivät ehyitä olleet ennestäänkään.

Navalnyin vapauttamista vaadittava, Niinistö sanoo

Niinistö sanoo, että nyt kun venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin oikeudenkäynti on päättynyt, on vielä suurempi syy vaatia tämän vapauttamista. Niinistön mukaan hänen kuvansa oikeudenkäynnistä ei ole kovin paljon muuttunut siitä, kun hän kuvaili sen näyttävän omituiselta.

Niinistöstä on hyvä, että EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell on matkalla Venäjälle. Presidentin mukaan on hyvä, että käydään suorasanaista keskustelua kasvoista kasvoihin.

Niinistö sanoi toimittajille, että suorasanainen keskustelu antaa enemmän mahdollisuuksia kuin yksipuoliset julistukset.

"Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen"

Niinistö kommentoi puheessaan myös Yhdysvaltojen vajaan kuukauden takaisia tapahtumia Washingtonin Capitolissa. Niinistön mukaan on osattava edes hetkeksi pysähtyä ajattelemaan, missä onkaan mukana.

Hän sanoo, ettei se koske vain poliittista toimintaa, vaan jengiytymistä, someryhmittymistä ja jopa toimintaa kaveripiirissä. Niinistö sanoo, että kun toinen toistaan kiihdyttää, tie ilkeistä puheista tai halveksunnasta johtaa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan.

– Suomikaan ei ole tälle vaaralle immuuni. Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä, Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan kiihdyttämisen ja kiihkon kierre on katkaistava alkuunsa.

– On ajateltava itse. Silloin ei vihaan ja väkivaltaan johdattelulle jää sijaa. Silloin esimerkin voima vie kohti parempaa.