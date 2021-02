Liki 150 000 ihmistä saanut koronarokotteen Suomessa – THL raportoi 265 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa koronavirusrokotteen on saanut nyt 149 951 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on kasvanut tiistaista noin neljällätuhannella rokotetulla.

Yli 70-vuotiaista ainakin ensimmäisen rokoteannoksen on saanut lähes 53 500.

Suomessa käytettävät koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Toisen annoksen saaneita on nyt reilut 23 400.

Määrällisesti eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on raportoitu 265 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 883 uutta tartuntaa, mikä on 1 266 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut koko maassa noin 89 koronatartuntaan sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 153 tartuntaa ja pienin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin lähes 19 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 46 049 koronavirustartuntaa.

THL kertoo myöhemmin koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.

Taysin tartuntaketjussa viisi uutta koronatartuntaa

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) osastojen koronaketjussa on todettu viisi uutta tartuntaa, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tartunnat havaittiin Taysin kahdella osastolla aiemmin ilmenneiden tartuntojen takia tehdyissä jatkoseulonnoissa.

Uudet tartunnat todettiin Hatanpään neurologisen kuntoutusosaston viidellä työntekijällä. Työntekijät ovat olleet karanteenissa. Tays Keskussairaalan syöpäosastolla ei todettu uusia tartuntoja.

Tartuntoja on todettu osastoilla nyt yhteensä 29. Henkilökunnan tartuntoja on yhteensä 19 ja potilaiden tartuntoja kymmenen.

Henkilökunnan tartunnoista 11 on todettu kuntoutusosastolla ja kahdeksan syöpäosastolla.

Neurologisen kuntoutusosaston kaikki potilaat on kotiutettu tai siirretty jatkohoitoon muihin yksiköihin, sairaanhoitopiiri kertoo. Tartunnan saaneet potilaat ovat hoidossa koronapotilaiden erillisillä osastoilla tai voinnin salliessa kotona. Kuntoutusosasto avataan uudelleen, kun henkilökunnan karanteenit päättyvät.

Syöpäosastolla ei ole tällä hetkellä toimintaa, ja syöpäpotilaiden hoito on keskitetty muille osastoille.

Oulun lukiot palaavat lähiopetukseen ensi viikolla

Oulun kaupungin lukiot palaavat lähiopetukseen viikon päästä keskiviikkona. Edellytyksenä lähiopetukseen palaamiselle on, ettei epidemiatilanne huonone.

Oulu on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntojen ilmaantuvuusluvut laskevat nyt selvästi.

Oulussa on tällä viikolla tiistai-iltapäivään mennessä todettu 11 uutta tartuntaa, mikä on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Muut suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 23. helmikuuta asti. Kaupungin hyvinvointilautakunta päättää huomenna kaupungin tilojen sulun jatkamisesta.