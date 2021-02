Ylioppilaskokeiden valvonta voidaan osin toteuttaa tallentavilla videokameroilla kevään kirjoituksissa, linjaa YTL

Lukio voi korvata kevään kirjoituksissa yhden valvojan koetilaa kohden useammalla tallentavalla videokameralla, jos lukiolla on muutoin vaikeuksia järjestää koe koronatilanteen vuoksi. Asiasta linjaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

YTL:n mukaan yhden valvojan korvaaminen edellyttää koetilasta riippuen kahdesta viiteen tallentavaa kameraa. Koetilassa on useimmiten 2–6 valvojaa.

– Kokelaat eivät saa kuitenkaan olla pelkkien kameroiden valvottavana edes väliaikaisesti, YTL linjaa.

– Yleisten määräysten mukaan valvonnan tavoitteen toteutumiseksi jokaisen kokelaan näytön on oltava jatkuvasti yhden tai useamman valvojan nähtävillä.

Jos videotallennukseen turvaudutaan, täytyy tallenteet katsoa koetilanteen jälkeen pääpiirteissään läpi ja säilyttää lukiossa, kunnes arvosana on lopullinen.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat 16. maaliskuuta. Viimeinen koepäivä on 7. huhtikuuta.

YTL:n päivitetyn ohjeen nosti aiemmin esiin Helsingin Sanomat.

Karanteenissa ei voi lähtökohtaisesti osallistua kirjoituksiin

Lautakunta tarkentaa myös muita koronaan liittyviä ohjeitaan. Kirjoituksiin osallistuvia ohjataan käyttämään kasvomaskia koko kokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen ei ole mahdollista, jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta. Lähtökohtaisesti koe jää suorittamatta myös sellaisilla kokelailla, joille terveysviranomainen on antanut karanteenipäätöksen.

– Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta, YTL perustelee.

Karanteenissa olevan kokelaan kokeen järjestäminen on kuitenkin sallittua, jos lukion on mahdollista toteuttaa vaaditut erityisjärjestelyt. Jos karanteenissa on samanaikaisesti useampia kokelaita, pitää heidän kokeensa järjestäminen pystyä ratkaisemaan oikeudenmukaisella tavalla, kuten hakujärjestyksen perusteella, lautakunta sanoo.

Jos koe jää koronaviruksen varotoimien takia suorittamatta, voi tällöin anoa ilmoittautumisen mitätöintiä. Jollei mitätöintiä haeta, koe arvioidaan hylätyksi.

Ainakin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ohjeistanut alueen abiturientteja olemaan kaksi viikkoa omaehtoisessa karanteenissa ennen kirjoituksia, jotta virusaltistumisilta vältyttäisiin ja jokaisen olisi mahdollista osallistua kirjoituksiin.