Poliisi paljasti esitutkinnassa olleen miehen virkanimikkeen toimittajalle Kokkolassa – käräjäoikeus tuomitsi poliisin sakkoihin

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona poliisin sakkoihin virkasalaisuuden rikkomisesta.

Taustalla oli tapaus, jossa poliisi oli paljastanut paikallislehden toimittajalle, että Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikköä epäiltiin esitutkinnassa törkeästä kavalluksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä.

Tieto rikosepäilystä julkaistiin syyskuussa 2018 Kokkola- ja Keskipohjanmaa-lehdissä, ja myöhemmin myös muissa tiedotusvälineissä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Syyttäjän ja ympäristöpäällikön itsensä mukaan tämä aiheutti ympäristöpäällikölle huomattavaa haittaa. Koska kaupungissa toimii vain yksi ympäristöpäällikkö, oli rikosepäily helppo yksilöidä virkanimikkeen pohjalta.

Syyttäjä päätti jättää myöhemmin syyttämättä ympäristöpäällikköä rikoksista.

Poliisi kiisti rikoksen

Poliisi kiisti syytteen. Hän vetosi siihen, että toimittaja oli itse puhelinkeskustelussa kertonut tietävänsä, että kyse oli ympäristöpäälliköstä. Poliisin mukaan oli mahdollista, että hän oli vastauksessaan maininnut annettuna tulleen "ympäristöpäällikön" epäillyksi ja siltä osin toiminut huolimattomasti.

Poliisi sanoi, ettei kuitenkaan osannut odottaa, että toimittaja olisi uutisoinut tapauksen ympäristöpäällikön nimellä. Hänen mukaansa nimen kertomatta jättäminen oli "viesti" toimittajalle, ettei poliisi julkista nimeä esitutkinnassa eikä myöskään toivo sitä lehden julkistavan.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kun poliisi vahvisti rikosepäillyn olevan Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikkö, on tieto helposti voitu yksilöidä tavalla, joka rinnastuu tämän nimen antamiseen.

Tahallisuutta taas tuki oikeuden mukaan muun muassa se, että poliisi oli esitutkinnassa kertonut pitävänsä asian paljastamista oikeutettuna, vaikka käräjäoikeudessa hän sanoi kyseessä olleen "tapahtumien jälkeinen oikeudellinen pohdinta".

– Syytetty on esitutkinnassa kertonut, että hän oli vahvistanut toimittajalle tiedon, että rikoksesta epäiltynä on ympäristöpäällikön virkanimikkeellä toimiva henkilö. Hän on myös esitutkinnassa kertonut yleisen edun vaatineen, että epäillyn virkanimike vahvistetaan Kokkola-lehdelle, käräjäoikeus totesi.

Toimittaja kertoi oikeudessa, ettei koskaan nauhoita haastatteluita. Siksi jutussa käytettiin todisteina muun muassa toimittajan tekemää lehtijuttua.

---

Täsmennetty jutun otsikkoa klo 16.52: Korjattu otsikossa aiemmin ollut "henkilöllisyys" muotoon virkanimike, joka kuvaa tapahtumakulkua täsmällisemmin.