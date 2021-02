Hallitus päätti Suomeen saapuvan kausityövoiman koronaturvallisesta maahantulosta – ohjeet lähetetään tiloille

Hallitus päätti odotetusti ulkomaisten kausityöntekijöiden maahantulon ohjeista koronapandemian aikana. Edellytys on, että Suomeen saapuvilta työntekijöiltä on otettava maahantulon yhteydessä koronatesti.

Tulijat olisivat omaehtoisessa karanteenissa, kunnes toinenkin testi olisi otettu 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä. Kummankin näytteen on oltava negatiivinen.

Ohje perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeisiin. THL on arvioinut, että kahden testauksen mallilla voidaan tehokkaasti estää matkustamiseen liittyviä, rajan yli leviäviä koronavirustapauksia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Työnantajan on ohjeistuksen mukaan ilmoitettava työvoiman saapumisesta kunnan terveysviranomaisille. Työnantajan tulee lisäksi laatia yhteistyössä paikallisen tartuntatautiviranomaisen kanssa terveysturvallisuussuunnitelma, joka on välttämätön edellytys työvoiman maahantulolle.

Maahantulon yhteydessä kausityöntekijän on esitettävä työnantajan täyttämä lomake, joka todistaa hänen työskentelevän tilalla tai yrityksessä. Ukrainasta saapuvilla työntekijöillä tulee olla vähintään kolmen kuukauden työsopimus, koska se on Ukrainan hallituksen vaatimus.

Lopullinen päätös on aina rajaviranomaisella. Maahanmuuttovirasto (Migri) käsittelee kausityöntekijöiden lupahakemuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee vahvasti, että kausityöntekijät tulisivat maahan keskitetysti charterlennoilla. Tästä on ministeriön mukaan hyviä kokemuksia viime vuodelta.

– Terveysturvallinen maahantulo on kaiken a ja o. Siksi haluamme panostaa erityisesti ohjeistukseen. Teemme niistä helposti noudatettavat ja käytännönläheiset. Samalla on huolehdittava, että kausityön maahantuloon vaikuttavat lupaprosessit ovat sujuvia ja niissä on riittävät resurssit. Myös kotimaisen työvoiman kannusteet otetaan valmisteluun, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo tiedotteessa.

Lepän mukaan tiloille lähetetään tarkat ohjeet.