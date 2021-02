Helsingissä todettu yli 20 koronatartuntaa vaihto-opiskelijoilla

Helsingissä on todettu useita koronavirustartuntoja ravintoloissa ja lyhytaikaisessa opiskelijavaihdossa olevilla. Torstaihin mennessä 25 vaihto-opiskelijaa on saanut koronatartunnan ja altistuneita on noin 70, kertoo Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupungin mukaan opiskelijat ovat viettäneet aikaa ravintoloissa ja voineet altistaa ravintoloiden muita asiakkaita. Opiskelijoilla ei ollut Koronavilkkua käytössä, eikä kaikkia mahdollisia altistuneita ole tavoitettu. Opiskelijat ovat viettäneet aikaa tammikuun lopulla Old Irish Pubissa, ravintola Maxinessa sekä El Patron yökerhossa. Mainos alkaa Mainos päättyy Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ollut yhteydessä ravintoloihin ja antaa määräykset tartuntatautilain mukaisten velvoitteiden noudattamisesta. Tarkastuskäynneillä ei kuitenkaan havaittu puutteita tai perusteita ravintoloiden sulkemiselle. Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoi torstaina, että osassa vaihto-opiskelijoiden kokoontumisissa on ollut taustalla ulkomainen verkossa toimiva tapahtumajärjestäjä, joka on yhdistetty aiempiinkin tartuntaryppäisiin. Helsingissä on tällä hetkellä reilut 500 lyhytaikaisessa opiskelijavaihdossa olevaa ulkomaista opiskelijaa.