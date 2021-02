Äkäslompolossa lumivyöry, vyöryn alle mahdollisesti jääneitä etsitään

Äkäslompolossa Kolarissa on sattunut lumivyöry. Viranomaisilla ei tällä hetkellä ole tietoa vyöryn alle mahdollisesti jääneistä ihmisistä.

– Huomattavasti ennen vyöryä meillä on alueelta havainto kahdesta ihmisestä, mutta alue on niin laaja, että havaintoa on vaikea kohdentaa. Paikalla on tällä hetkellä kaksi kopteria ja noin 20 maaetsijää, kertoo päivystävä palomestari Lauri Manninen Kolarista.

Paikalle odotetaan etsijöiden avuksi myös koiria.

Mannisen mukaan vyöryalue on suuruudeltaan arviolta muutamia satoja metrejä. Vyöry on lähtenyt liikkeelle ylempää tunturista ja pysähtynyt puurajaan.

Paikalla on yksiköitä Äkäslompolosta, Kolarista, Kittilästä, Sirkasta ja Muoniosta.

Sodankylässä tapahtui keskiviikkona lumivyöry, jonka alle jäi osittain kaksi vapaalaskijaa. Vyöry tapahtui Luostotunturin eteläpuolella, hoidettujen laskettelualueiden ulkopuolella.

Kaksikko selvisi lumivyörystä vammoitta.

Lumivyöryriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan kohtalainen koko Lapissa.