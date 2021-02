Yön uutiskooste: Keskusta järjestää kuntavaalistarttinsa, Ruotsi alkoi vaatia rajoillaan ulkomaalaisilta negatiivista koronatestitulosta

Altavastaajana kuntavaaleihin lähtevä keskusta avaa vaalikeväänsä

Pienten kuntien perinteinen valtapuolue keskusta järjestää vaalistarttinsa tänään.

Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko pitää linjapuheensa kello 10:n jälkeen. Tilaisuudessa puolue esittelee myös uuden sloganinsa.

Keskusta lähtee kevään kuntavaaleihin poikkeuksellisen heikoista asetelmista. Ylen kevään ensimmäisessä kuntavaaligallupissa puolue oli neljäntenä noin 13 prosentin kannatuksella. Kyselytulos on noin 4,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin puolueen tulos viime kuntavaaleissa.

Korona mullisti myös saamelaisyhteiskunnan

Saamelaisten kansallispäivää vietetään tänään 6. helmikuuta täysin poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Kirkkokäynnit, sukujuhlat, kädestä tervehtiminen ja kaikenlainen kuulumisten vaihtelu kasvokkain ovat vaihtuneet vanhusten yksinäisyyteen ja epätietoisuuteen siitä, miten valtakunnan rajojen takana asuvia sukulaisia voi tavata.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että valtiovalta ei neuvotellut saamelaisten kanssa koronapandemian muuttamasta tilanteesta. Erityisesti rajanylitykseen liittyvät asiat ovat olleet epäselviä.

Ruotsi alkoi vaatia rajoillaan ulkomaalaisilta negatiivista koronatestitulosta

Ruotsi on tänään alkanut vaatia rajoillaan negatiivista koronatestitulosta muiden maiden kansalaisilta. Testin on oltava alle kaksi vuorokautta vanha.

Vaatimus on voimassa maaliskuun loppuun.

Testipakosta on kuitenkin poikkeuksia. Se ei muun muassa koske alle 18-vuotiaita tai Ruotsissa vakituisesti asuvia. Työmatkalaisia varten on niin ikään omat säännöt.

Ruotsin uuden rajavaatimuksen syynä on koronaviruksen erittäin herkästi tarttuvan brittimuunnoksen leviäminen.

Myanmarin etniset vähemmistöt pelkäävät sotilasvallankaappauksen lisäävän väkivaltaa

Myanmarissa vähemmistöt pelkäävät sotilasvallankaappauksen lisäävän väkivaltaa, kirjoittaa muun muassa qatarilainen uutiskanava al-Jazeera.

Al-Jazeera kirjoittaa, että nyt valtaan noussutta kenraali Min Aung Hlaingia tulisi YK:n asiantuntijoiden mukaan tutkia kansanmurhasta, sotarikoksia ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Vuonna 2017 maan asevoimat aloitti länsirannikolla sijaitsevassa Rakhinen osavaltiossa niin kutsutun "puhdistusoperaation", jonka seurauksena tuhansia ihmisiä on kuollut ja satoja tuhansia on paennut naapurimaa Bangladeshiin. Suurin osa paenneista on rohingya-muslimeja. Al-Jazeeran mukaan YK:n asiantuntijat ovat kutsuneet tapahtumia "oppikirjaesimerkiksi etnisestä puhdistuksesta".

Asevoimat kaappasi Myanmarissa vallan maanantaina. Maan johtaja Aung San Suu Kyi otettiin kiinni.

Afrikan unioni pohtii huippukokouksessa maanosan koronatilannetta ja rokotepulaa

Afrikan unioni aloittaa tänään kaksipäiväisen virtuaalisen huippukokouksensa. Keskeisenä puheenaiheena on koronapandemia, joka on toistaiseksi koetellut maanosaa lievemmin kuin monia muita alueita. Afrikassa on toistaiseksi kirjattu vai noin neljä prosenttia maailman koronatartunnoista ja -kuolemista.

Afrikan eteläosassa uuden virusvariantit ovat kuitenkin kiihdyttäneet taudin toista aaltoa. Huolta tulevasta lisää myös koronarokotteiden heikko saatavuus ja "rokotenationalismi".

Etelä-Afrikan ulkoministerin Naledi Pandorin mukaan rikkaat pohjoisen maat ostavat itselleen varastot täyteen rokotteita samalla kun Afrikka yhä kamppailee saadakseen niistä edes oman osuutensa. (Lähde: AFP)

New Yorkin pörssissä S&P 500 ja Nasdaq rikkoivat ennätyksiä

Yhdysvalloissa pörssiviikko päättyi positiivisissa merkeissä. Laajapohjainen S&P 500 -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq nousivat ennätyslukemiin.

S&P 500 kipusi 0,4 prosenttia 3 886,83 pisteeseen. Nasdaq nousi 0,6 prosenttia 13 856,30 pisteeseen.

Teollisuusindeksi Dow Jones kohosi 0,6 prosenttia.

Kurssien nousua edesauttoivat maan talouden elvytystoimet ja koronavirusrokotusten edistyminen. Analyytikoiden mukaan kursseja avitti presidentti Joe Bidenin 1,9 biljoonan dollarin koronatukipaketin eteneminen kongressissa. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat tukee WTO:n johtoon Ngozi Okonjo-Iwealaa - hän olisi tehtävässä ensimmäinen nainen ja ensimmäinen afrikkalainen

Yhdysvallat tukee nigerialaisen Ngozi Okonjo-Iwealan valintaa Maailman kauppajärjestön WTO:n johtoon. Okonjo-Iweala olisi tehtävässä ensimmäinen nainen ja ensimmäinen afrikkalainen.

Presidentti Joe Bidenin hallinto ilmoitti tuestaan perjantaina. Presidentti Donald Trumpin aikana Yhdysvallat tuki tehtävään eteläkorealaista Yoo Myung-heetä, joka kuitenkin vetäytyi ehdokkuudestaan aiemmin perjantaina.

Muun muassa EU:n tehtävään tukema Okonjo-Iweala on aiemmin toiminut Nigerian valtiovarainministerinä.

WTO:n johtajanimitys on ollut jumissa kuukausia. Aiempi pääjohtaja, brasilialainen Robert Azevedo jätti tehtävänsä elokuussa, vuotta ennen kautensa päättymistä. (Lähde: AFP)

Swansea voitti sarjakärki Norwichin, Teemu Pukille ei maaleja

Jalkapallon Englannin liigan mestaruussarjassa Swansea nousi sarjataulukon kakkoseksi voittaessaan sarjaa johtavan Norwichin perjantain myöhäisottelussa. Swansean kotivoitto tuli maalein 2–0.

Norwichin suomalaishyökkääjä Teemu Pukki pelasi koko ottelun, mutta ei onnistunut maaliteossa.

Swansealle ensimmäisen maalin teki ghanalaishyökkääjä Andre Ayew pelin 42. minuutilla. Irlantilainen Conor Hourihane sinetöi Swansean voiton, kun toista puoliaikaa oli pelattu kolmisen minuuttia.

28 ottelua pelannut Norwich johtaa sarjaa 55 pisteellään. Yhden ottelun vähemmän pelannut Swansea on 53 pisteessä. (Lähde: AFP)

Barkovin uurastus palkittiin, Florida päihitti Nashvillen

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin Aleksander Barkov teki joukkueensa avausmaalin. Panthers vei Nashville Predatorsista 2–1-kotivoiton.

Nashville johti ensimmäisen erän jälkeen 1–0. Toisessa erässä Barkov teki maalin ja sai syöttöpisteen Carter Verhaeghen maalista.

Nashvillen maalilla uurasti Pekka Rinne, joka torjui yhteensä 34 laukausta.

Boston Bruins päihitti Philadelphia Flyersin 2–1. Bostonin maalilla torjui Tuukka Rask, joka pysäytti 23 laukausta.

Chicago hävisi täpärästi Orlandolle, Markkanen venähdytti olkapäänsä

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls hävisi täpärästi vierasottelunsa Orlando Magicille. Voitto kirjattiin Orlandolle luvuin 123–119.

Bullsin suomalaistähti Lauri Markkanen ehti pelata noin 17 minuuttia ja tehdä 13 pistettä. Oikea olkapää alkoi vaivata Markkasta pelin ensimmäisellä jaksolla, kertoo NBC Sports -kanavan toimittaja K. C. Johnson Twitter-tilillään.

Johnsonin mukaan Markkanen palasi peliin vielä toisella jaksolla, mutta jäi myöhemmin sivuun.

Chicago Bulls on tällä kaudella hävinnyt 13 ottelua ja voittanut 8.