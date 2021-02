Ykkösaamu: Puhemies Vehviläisellä täysi luotto perustuslakivaliokuntaan aiemmista vuotokohuista huolimatta

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) ilmaisee täyden luottonsa perustuslakivaliokunnan työlle vuotokohujen jälkeen. Vehviläinen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että valiokunta on käynyt sisäisiä keskusteluja vuodoista, eikä enää ole syytä katsoa taaksepäin.

Perustuslakivaliokunnasta tihkui lehdistölle tietoja esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiassa sekä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-valmistelusta.

Vehviläinen korostaa, että vuodot ovat yksittäisiä ja pääsääntöisesti työ on valiokunnassa sujunut moitteetta. Puhemiehen mukaan vuotoja tapahtuu etenkin silloin, kun kyseessä on yksittäistä henkilöä koskeva asia.

– Tässä oli kyseessä ministeri Haaviston tapaus. Silloin siihen tuli sitä ylimääräistä kohketta ehkä ja unohtui se niin sanottu hattu, mikä siellä perustuslakivaliokunnassa on, Vehviläinen luonnehti.

Perustuslakivaliokunnan on muun muassa määrä alkaa käsitellä nykyisen hallituksen sote-uudistusta tämän kuun aikana.

– Minulla on täysi luotto siihen, että he pystyvät toimimaan. Heillä on todella kiireinen kevät tulossa, puhemies sanoo.

Vehviläinen kertoi perjantaina pitäneensä eduskunnan puhemiehistölle, keskeisille virkamiehille ja valiokuntien puheenjohtajille tapaamisen, jossa "kirkastettiin" perustuslakivaliokunnan keskeistä roolia eduskunnan lainsäädäntötyössä.

Puhemies veisi syyteasiat pois suuresta salista

Vehviläinen myös katsoo, että kansanedustajien ja ministerien syytteennostoa ja syytesuojaa pitäisi käsitellä eduskunnan suuren salin sijaan perustuslakivaliokunnassa. Hänen muistutti vallan kolmijako-opista, jossa lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ovat erotettuina toisistaan.

– Katson, että eduskunnan suuren salin päätöksenteon pitäisi olla poliittisista kysymyksistä, ei juridisista kysymyksistä.

Vehviläinen on pitänyt asiaa esillä, sillä viime vuonna eduskunta käsitteli sekä Pekka Haaviston että kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syyteasiaa.

– On tärkeää, että oikeusoppineet käyvät tästä asiasta keskustelua, Vehviläinen sanoo.

– Perustuslakia ei muuteta kevytmielisesti. Se vaatii todellisen prosessin. Mutta itse haluan olla mukana tässä keskustelussa, hän jatkaa.

Puhemies tähdentää, että suuressa salissa käsiteltäisiin edelleen esimerkiksi ministerien poliittista luottamusta koskevat asiat.