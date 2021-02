HS: Tunnettua suomalaista viiniyrittäjää epäillään törkeästä alkoholirikoksesta

HS:n mukaan tutkinta kohdistuu myös Berglundin enemmistönä omistaman virolaisen verkkokaupan Suomeen suunnattuun viininmyyntiin. Rikosepäilyt kohdistuvat muutaman viime vuoden aikaisiin tapahtumiin.

Juha Berglund kieltäytyi kommentoimasta rikosepäilyä HS:lle, mutta hänen tyttärensä Nea Berglund vahvistaa asian lehdelle. Tyttären mukaan esitutkintaviranomainen on määrännyt hänen isänsä rikosepäilyjä koskevaan ilmaisukieltoon.

– Tiedän, että hänet on haettu kuulusteluun. Lisäksi tiedän, että asiassa on tehty kotietsintöjä ja että rikosnimikkeenä on törkeä alkoholirikos, Nea Berglund sanoo HS:lle.

Nea Berglundia ei itseään ole kuulusteltu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä. Berglundien omistama ja pyörittämä Chateau Carsinin viinitila sijaitsee lähellä Bordeaux'n kaupunkia Luoteis-Ranskassa. Yrittäjäperhe ja heidän viinitilansa ovat esiintyneet usein suomalaisissa tiedotusvälineissä.