Keskittymisen sietämätön vaikeus - eli kun digi vie kaiken huomion

Rakastan lukemista. Tai ainakin ennen rakastin. Kävin kirjastossa usein ja luin läksyjen lisäksi monisatasivuisen kirjan muutamassa päivässä. Nykyään on toisin. Viimeisin kirja on ollut luettavana toista kuukautta. Ei siksi, että se olisi huono, päinvastoin. Se on jopa niin hyvä, etten oikeastaan haluaisi sen loppuvan.

Isoin syy hitauteen on aloittamisen vaikeus. Nopeisiin ärsykkeisiin ja otsikkotason tekstin lukemiseen tottuneet aivot eivät malta rauhoittua ja pienetkin äänet saavat keskittymisen herpaantumaan. Joudun lukemaan useita lauseita tai kokonaisen kappaleen uudestaan, joskus monta kertaa. Tämän vaiheen ohittaminen vaatii pientä pakottamista ja kärsivällisyyttä. Eikä mikään ole mukavaa, jos on pakko. Siksi kirja jää helposti pöydälle ja harhaudun muihin asioihin.

Jatkuva poukkoilu aiheesta ja ajatuksesta toiseen on opittu tapa. Digitaaliset viestimet kilahtelevat yötä päivää ja netistä löytyy aina jotain uutta tutkittavaa. Olemme kuin Pavlovin koirat: merkkiääni kilahtaa, reagoimme ja saamme palkinnon. Koirat saivat ruokaa, meille palkintona on tunne siitä, että on tehokas, aikaansaava ja perillä kaikesta ympärillä tapahtuvasta.

Tätä kolumnia kirjoittaessa olen ehtinyt vastata Whatsapp- ja Teams-viesteihin, soittaa puhelun ja lähettää sähköpostia sekä osallistua kahteen videopalaveriin. Aivojen kannalta ei mikään paras tapa tehdä töitä, mutta aivan omaa syytä. Olen tottunut reagoimaan kilahduksiin ja kuvakemerkkeihin heti. Vaatii tahdonvoimaa olla tarkistamatta sähköpostia tai viestiketjua, sillä siellähän saattaa olla jotain tärkeää.

Tietotyöläisen pitäisi opetella työn rytmittäminen uudelleen samalla lailla kuin kirjan lukeminen. Vähän pakottamalla. Pitäisi varata omaan työpäivään tai edes -viikkoon hetkiä, jolloin ei ole digiviestimien tavoitettavissa, mutta se on vaikeaa. Vapaa-ajalla olen opetellut tätä taitoa vähentämällä esimerkiksi Facebookin seuraamista.

Yhdestä somesta vain on helppo lipsua toiseen. Uusin koukuttimeni on YouTube. Sieltä olen oppinut muun muassa, että poskipunaa laitetaan nykyään myös nenän päälle. Se on kawaii, eli söpöä. Ja tiesittekös, että soitinliikkeessä ei saa soittaa Stairway to Heavenia ja että miesten boksereista voi tehdä rintaliivit? Se, tekeekö näillä tiedoilla mitään onkin sitten toinen juttu.

Ihminen on utelias. Muiden puuhat kiinnostavat. Kirjaa lukiessa pääsee vakoilemaan jonkun toisen elämää, olipa henkilö keksitty tai oikea. Netissä uteliaisuus tyydyttyy aivan läkähdyksiin saakka, eivätkä virikkeet lopu koskaan. Uusi päivitys tai video on klikkauksen päässä. Paperinen kirja sen sijaan on elämys. Lukemisen aloittamiseen käytetty vaivannäkö palkitaan, kun kirjaan lopulta uppoutuu. Ajantaju katoaa ja lukemisen jälkeen on virkistynyt ja rentoutunut olo. Kun kirja loppuu, suljetaan kansi. Sen pituinen se - ei uutta klikkausta.

Sanna Korhonen