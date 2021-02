Yön uutiskooste: Halla-aho povaa koronakevään verkkokampanjoinnista etua perussuomalaisille, Tampa Bay Buccaneers vei Super Bowl -mestaruuden

Koronaepidemia uhkaa puolueiden normaalia kampanjointia kevään kuntavaaleissa.

Halla-aho sanoo STT:n kuntavaalisarjan aloitushaastattelussa, että puolue on aina panostanut voimakkaasti sähköiseen viestintään, netissä toimimiseen ja somekampanjoimiseen. Tämän vuoksi hän arvioi, että jotkin muut puolueet voivat joutua perussuomalaisia enemmän keksimään toimintansa uudelleen.

VM julkistaa raportin Suomen talouskasvun edellytyksistä

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään raportin, joka tarkastelee Suomen talouskasvun edellytyksiä verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomen henkeä kohti laskettu bruttokansantuote on jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden kehityksestä.

Raportissa kartoitetaan, mistä Suomen tilanne johtuu ja mistä talouskasvua voisi tulevaisuudessa syntyä.

HS-gallup: 75 prosenttia suomalaisista ottaisi koronarokotteen - halukkuus ottaa rokote on kasvanut huomattavasti

75 prosenttia suomalaisista on valmis ottamaan koronarokotteen, kertoo Helsingin Sanomien kysely. Tammi-helmikuun vaihteessa tehdyn kyselyn mukaan kolme neljästä vastaajasta aikoo ottaa rokotteen tai on jo ottanut sen.

Vastaajista 13 prosenttia ei aio ottaa rokotetta. 12 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Innokkuus rokotteen ottamiseen on kasvanut selvästi edellisestä kyselystä. Joulukuisessa HS-gallupin rokotekyselyssä vain 56 prosenttia suomalaisista oli valmis ottamaan rokotteen.

Kantar TNS:n toteuttamaan internetpaneeliin vastasi 1 063 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Käräjäoikeus antaa tuomion moottoripyöräkerhon tiloissa paljastuneesta paloittelusurmasta - kolmelle vaaditaan elinkautista vankeutta

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion Helsingin Metsälän paloittelusurmasta.

Syytteiden mukaan kolmekymppinen uhri murhattiin viime heinäkuussa MC Apache -moottoripyöräkerhon tiloissa. Sen jälkeen ruumis paloiteltiin.

Syyttäjän mukaan henkirikoksen taustalla oli riita huumeista. Kolmelle miehelle vaaditaan elinkautisia vankeusrangaistuksia murhasta. He ovat kiistäneet syytteen.

Kolmen pääsyytetyn lisäksi asiassa nostettiin syytteitä muun muassa avunannosta murhaan ja rikoksentekijän suojelemisesta.

Kuopiossa kaksi ihmistä ja koira pakenivat palavasta rintamiestalosta ikkunan kautta

Kuopiossa kaksi ihmistä ja koira pelastautuivat palavasta rintamiestalosta varhain maanantaina, kertoo Pohjois-Savon pelastuslaitos tiedotteessa.

Hälytys palosta Nilsiän alueella tuli ennen puolta kahta yöllä. Talossa olleet ihmiset ja koira pakenivat talosta yläkerran ikkunan kautta, pelastuslaitos kertoo. Sen mukaan ihmiset loukkaantuivat palossa lievästi.

Palon syttymissyy on toistaiseksi epäselvä. Poliisi tutkii syttymissyytä, tiedotteessa kerrotaan.

Laitilassa paloi maatalouskäytössä ollut lämpökeskus - sammutustöihin lähetettiin lähes 30 yksikköä

Laitilassa Varsinais-Suomessa paloi myöhään sunnuntaina maatalouskäytössä ollut lämpökeskus, päivystävä palomestari Sebastian Holm kertoi STT:lle puolenyön jälkeen.

Holmin mukaan alueella on esimerkiksi kasvihuoneita. Puuhaketta hyödyntävä lämpökeskus oli päällä palon syttyessä, Holm kertoo.

Aiemmin kerrottiin, että lämpökeskus sijaitsee noin 500 neliön rakennuksessa. Hälytys suuresta tulipalosta tuli sunnuntai-iltana noin puoli kymmeneltä. Palopaikalle lähetettiin 27 yksikköä Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitosten alueilta.

Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Aineellisten vahinkojen määrään Holm ei ottanut kantaa.

Palo saatiin sammumaan puolilta öin.

Suomalaisten kohtaloita Neuvostoliitossa kartoittavassa tutkimushankkeessa käytetään hyväksi joukkoistamista

Kansallisarkiston alainen tutkimushanke suomalaisten kohtaloista Venäjällä vuosina 1917–1964 avaa meillä uusia uria historiantutkimuksessa. Ensi kertaa on mukaan otettu joukkoistamisalusta, jossa suuri yleisö voi auttaa tutkijoita kirjaamalla arkistolähteiden sisältämiä tietoja ihmisten vaiheista tutkimushankkeen tietokantaan.

Nyt alustalle on laitettu ensimmäinen aineisto. Kyse on vuonna 1921 Venäjältä Pietarin kautta evakuoitujen yli 6 000 suomalaisen kortistosta. Kortiston on laatinut suomalaisten Pietariin perustama evakuointitoimisto, joka aloitti toimintansa vuonna 1921.

Etelä-Afrikka lykkää AstraZenecan koronarokotteen käyttöönottoa - tuoreen tutkimuksen mukaan rokote tehoaa huonosti paikalliseen virusmuunnokseen

Etelä-Afrikka kertoi sunnuntaina lykkäävänsä rokotusten aloittamista lääkeyhtiö AstraZenecan koronavirusrokotteella.

Syynä on tuore tutkimus, jonka mukaan AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronavirusrokote ei vaikuta suojaavan Etelä-Afrikassa tavatun virusmuunnoksen lieväoireiselta taudilta. Useat mediat kertoivat viikonloppuna eteläafrikkalaisen yliopiston tutkimuksesta, joka julkaistaan virallisesti maanantaina.

Etelä-Afrikassa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja Afrikan mantereella, kertoo uutistoimisto AFP. AstraZenecan rokotteen käytön lykkäys on takaisku, mutta viranomaisten mukaan maa odottaa saavansa rokotteita myös muilta valmistajilta. (Lähde: AFP)

Göteborgin käräjäoikeus antaa tuomion Estonia-oikeudenkäynnissä hautarauhan rikkomisesta

Göteborgissa käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa kahta miestä syytetään Estonian hylkyä koskevan hautarauhan rikkomisesta.

Dokumentaristi Henrik Evertssonin johtama ryhmä lähetti sukellusrobotin hylylle syksyllä 2019. Viime syksynä esitetyssä tv-dokumentissa kerrottiin tietoja hylyn kyljessä olevasta reiästä.

Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut autolautta Estonia upposi syyskuussa 1994. Haverissa kuoli 852 ihmistä, heistä suurin osa ruotsalaisia.

Tampa Bay Buccaneers vei Super Bowl -mestaruuden viime vuoden voittajilta

Tampa Bay Buccaneers on voittanut amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -mestaruuden kotikentällään. Viime vuoden mestari Kansas City Chiefs taipui lukemin 31–9.

Ero Buccaneersin ja Chiefsin välillä alkoi kasvaa toisella neljänneksellä, jonka jälkeen Tampa Bay oli jo 21–6-johtoasemissa.

Tampa Bay on historian ensimmäinen joukkue, joka on pelannut Super Bowl -finaalin kotikentällään.

Viime vuonna Buccaneersin riveihin siirtyi kaikkien aikojen parhaimpana pelinrakentajana pidetty Tom Brady.

Joukkue on voittanut Super Bowlin viimeksi vuonna 2003.

Patrik Laineen maalit eivät riittäneet Columbuksen voittoon, Carolinan Aho pisteille

Jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine onnistui maalinteossa kahdesti Carolina Hurricanesia vastaan. Columbus joutui kuitenkin taipumaan 6–5-tappioon.

Laine teki pelin ensimmäisen maalin, kun peliä oli pelattu hieman yli kymmenen minuuttia. Alle 30 sekunnin päästä Hurricanes pääsi tasoittamaan. Carolinan Sebastian Aho sai maalista syöttöpisteen.

Kolmannen erän lopulla Carolina johti ottelua 6–4. Aivan pelin viimeisellä minuutilla Laine pääsi vielä kaventamaan.