Länsi-Pohjassa todettu kymmenen koronatartuntaa, jotka ovat peräisin Pohjois-Ruotsin akkutehtaalta – tehtaalla havaittu yli 20 brittimuunnostartuntaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla 31 koronavirustartuntaa, joista kymmenen liittyy Northvoltin akkutehtaan tautiryppääseen, kertoo sairaanhoitopiiri. Muiden tapausten tarkempi analysointi on vielä kesken.

Northvoltin tehtaalla Pohjois-Ruotsin Skellefteåssa on todettu yli 20 tartuntaa koronaviruksen herkästi tarttuvasta brittimuunnoksesta. Tehtaalla työskennelleet ovat voineet altistua virusmuunnokselle.

Virusmuunnosepäilyihin liittyvät näytteet lähtevät tänään aamulla Helsinkiin tutkittavaksi. Vastauksia odotetaan tämän viikon puoliväliin mennessä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietojen mukaan tehtaalla työskentelee noin 200–300 suomalaista. Tehtaan työntekijöitä on palannut ja on palaamassa kotipaikkakunnilleen eri puolille Suomea, kertovat sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava kertoo STT:lle, että tartuntoja on todettu Länsi-Pohjassa myös siksi, että suomalaiset työntekijät ovat tulleet takaisin Suomeen Tornion kautta.

– Se on mahdollista, että niillä (työntekijöillä) on tartuntoja. Sitä ei tiedetä, kuinka monella on, ja mihin paikkaan menevät ne, joilla tartunnat sattumalta on, Jalava sanoo.

THL kehottaa Northvoltin tehtaalla työskennelleitä hakeutumaan viipymättä koronatestiin. THL:n mukaan testiin on syytä hakeutua, vaikka henkilöllä ei olisi koronavirukseen sopivia oireita. Kehotus koskee ihmisiä, jotka ovat palanneet Suomeen tammikuun 23. päivän jälkeen.

THL kehottaa hakeutumaan testiin, vaikka henkilö olisi testattu tehtaalla tai maahantulon yhteydessä. Lisäksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kehottaa, että tehtaalla tai länsirajalla negatiivisen näytteen antaneet hakeutuvat uudelleen koronatestiin 72 tuntia negatiivisen tuloksen jälkeen.

Kehotus ei koske niitä, jotka ovat jo tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteenissa tai eristyksessä. Työntekijöiden tulisi välttää kaikkia oman talouden ulkopuolisia kontakteja, kunnes testitulos on valmistunut.

Myös Laitilan tartuntaryppäässä brittimuunnosta

Varsinais-Suomessa Laitilassa tammikuussa todetussa tartuntaryppäässä on löytynyt koronaviruksen brittimuunnosta, kertoo Laitilan kaupunki. Tartuntoja todettiin tammikuun puolenvälin jälkeen paikallisessa yrityksessä.

Viime viikolla samasta ryppäästä todettiin kolme virusmuunnostapausta Satakunnassa. Tartuntojen jäljitysvaiheessa ei aluksi epäilty virusmuunnoksen mahdollisuutta.

Asiasta kertoi aiemmin Turun Sanomat. Lehden mukaan Laitilan epidemiassa on todettu yli 40 tartuntaa.