Suomessa nyt yli 700 koronakuolemaa – tänään raportoitiin 353 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu yhdeksän uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on todettu Suomessa nyt yhteensä 701.

Sairaalahoidossa on tänään päivitettyjen tietojen mukaan yhteensä 125 koronapotilasta, joista 16 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt perjantain jälkeen neljällä, mutta kaikkiaan sairaalassa on yksi potilas enemmän kuin perjantaina.

Aiemmin tänään kerrottiin 353 uudesta koronatartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 197, mikä on 1 215 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on todettu yhteensä 224. Niistä 207 on Britanniassa havaittua virustyyppiä ja 17 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

Suurimmat ilmaantuvuudet Husissa, Itä-Savossa ja Keski-Suomessa

Suomessa havaittujen tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut koko maassa lähes 92 koronatartuntaan sataatuhatta asukasta kohden. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.

Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 166 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Muita alueita, joilla ilmaantuvuusluku on yli sata, ovat Itä-Savon, Keski-Suomen, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.

Pienin ilmaantuvuusluku on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lähes 22 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 47 969 koronavirustartuntaa.

Valtaosa rokotetuista yli 80-vuotiaita

Suomessa koronavirusrokotteen on saanut tähän mennessä 170 641 ihmistä. Luku on kasvanut sunnuntain jälkeen muutamalla sadalla rokotetulla.

Yli 70-vuotiaista ainakin ensimmäisen rokoteannoksen on saanut reilut 66 400. Valtaosa rokotteen saaneista on yli 80-vuotiaita, heitä on lähes 53 400 ihmistä.

Kaikki Suomessa käytettävät koronarokotteet vaativat kaksi annosta. Toisen annoksen saaneita on nyt yhteensä noin 50 000.

Määrällisesti eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on tehty maanantaihin mennessä yhteensä reilut 350 haittavaikutusilmoitusta koronarokotteista. Määrä on noussut viime keskiviikosta yli sadalla.

Ilmoituksista noin kolmannes on luokiteltu vakavaksi. Vakavia oireita olivat esimerkiksi allergiseen reaktioon viittaava hengenahdistus, päänsärky tai kuume. Luokitus perustuu ilmoittajan omaan arvioon.

Ilmoitukset koskevat Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kehittämiä rokotteita.