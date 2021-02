Kolumni: Nuorille ei ole enää työpaikkoja, joihin opinnoista palata

Joensuun, nykyisin Itä-Suomen yliopisto niin kuin muutkin maakuntayliopistot ovat aina olleet alueellisesti korvaamattoman arvokkaita ja arvostettuja. Niiden kautta alueille on saatu kehitystä ja korkeasti koulutettua työvoimaa, jota keskitetyllä yliopisto- ja korkeakoulumallilla olisi tuskin saatu itkemälläkään.

Kaksi esimerkkiä: Pohjois-Karjalassa pula pätevistä opettajista ja lastentarhanopettajista on ollut tuntematon ongelma. Kun hammaslääkärikoulutus lopetettiin Kuopiosta, seurauksena oli armoton hammaslääkäripula koko Itä-Suomessa.

Oman yliopiston arvostuksesta huolimatta moni nuori on tahtonut lähteä opiskelemaan jonnekin kauemmaksi. Monessa perheessä tähän on suorastaan rohkaistu, sillä maailma tuppaa avartamaan niin silmiä kuin sieluakin.

Jos kaikki pataroivat vain omilla kylillään, eivät sekoitu sen enempää geenit kuin ajatuksetkaan. On tärkeää saada huomata nuorena, että asiat osataan hoitaa muuallakin. Tavat ja tyylit saattavat olla erilaiset, mutta niilläkin pärjätään. Hyvät ja huonot puolensa on joka paikassa.

Kun nuoria rohkaistiin lähtemään muuanne opiskelemaan, rohkaisuun liittyi usein jatkokaneetti: Sittenpähän tulet tietävämpänä takaisin.

Moni nuori lähti tietysti kilhakasti kantapäitään näyttäen, mutta moni jo alun perin sillä mielellä, että opiskelun lomassa katsellaan mualimmoo, mutta palataan sitten takaisin kotimaisemiin.

Eikä tuolloin vielä ymmärretty puhua mitään isovanhempien lastenhoitoavusta eikä muistakaan turvaverkoista.

Samaa vauhtia kuin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan julkiset turvaverkot ovat rapistuneet, on rapistunut myös nuorten ihmisten mahdollisuus palata opintojen ja ympäristönvaihdoksen viisastuttamana rakentamaan ja rikastuttamaan kotiseutua.

Kunnat ja valtio ovat karsineet virkoja kovalla kädellä, eikä yksityisestä sektorista ole ollut vajauksen täyttäjäksi. Ei ole korkeasti koulutetuille ihmisille enää työpaikkoja, mihin tulla, saati työtä kummallekin puolisolle.

Opettajanvirkoja on koko ajan vähemmän, monet kunta-alan virat ovat kadonneet muistumattomiin, paikallis- ja aluehallinto on vedetty minimiin. Jäljellä oleva on usein projektiluontoista väliaikaistyötä, epävarmaa ja pätkittäistä. Ei ole mikään ihme, että vakipaikka pääkaupunkiseudulla vie voiton.

Kelan ja kunnantoimistot, poliisiasemat, kyläkoulut, toisen asteen koulutus, lääninhallituksen virat, kaikki on turhana rahanmenona hurraten minimoitu.

Keskushallinto Helsingissä ei ole joutunut samanlaisen niukkaslinjan uhriksi. Voisiko nuorille paluumuuttajille avautua uusi mahdollisuus monipaikkaisuudesta? Jos Helsingin-herrojen töitä voisi hakea ja tehdä niin, että saisi asua edes pääosin missä tahtoo, kotiseudun kutsun kuulisi moni.

Ilman työtä ja palkkaa ei halvinkaan asuminen, mummola tai suloisinkaan kesäaamun rauha riitä vetovoimaksi. Onneksi.