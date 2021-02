Yön uutiskooste: THL kertoo koronarokotusten vaikutuksista kuolleisuuteen, virkarikosoikeudenkäynti Trumpia vastaan alkaa

Lisäksi tilaisuudessa käsitellään koronarokotusten vaikutuksista kuolleisuuteen ja sairaalahoitoon eri rokotusstrategioilla. Näistä asioista ovat kertomassa erikoistutkija Simopekka Vänskä, tutkija Anna Suomenrinne-Nordvik ja ylilääkäri Tuija Leino.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra sanoi maanantaina STT:lle, että on äärimmäisen tärkeää saada tietoja tutkimuksista siitä, miten rokotteet tehoavat muunnoksiin. Savolainen-Kopran mukaan kaikki koronavirusrokotteet näyttäisivät tehoavan viruksen brittivarianttiin.

Kittilän kunnan laskutusjutun käsittely alkaa Oulussa - syytettyjä yhteensä 11

Kittilän kunnan päätöksentekoa puidaan jälleen oikeudessa, kun Lapin käräjäoikeudessa alkaa tänään kunnan laskutussyytteiden käsittely. Kittilän päätöksentekoon liittyvistä rikoksista on syytteessä yhteensä 11 ihmistä.

Syytteet koskevat oikeudellisen palvelun tilaamista, käyttämistä ja maksamista vuosina 2015–2017. Syytetyistä suurin osa on tuolloisia Kittilän kuntapäättäjiä.

Syyttäjä on kertonut, että asiassa on kyse muun muassa oikeusavun hankkimisesta ja siitä aiheutuneen laskun maksattamista Kittilän kunnalla ilman, että kunta olisi tehnyt lakipalvelujen hankinnasta hankintapäätöstä.

Konepajayhtiö Cargoteciin kohdistunut törkeä petos käräjillä - KRP:n mukaan yhtiöltä huijattiin jopa 14 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa kahta miestä syytetään konepajayhtiö Cargotecin huijaamisesta. Keskusrikospoliisi (KRP) on epäillyt, että yhtiöltä oli erehdytetty yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.

Rikosten on epäilty tapahtuneen Cargotec-konserniin kuuluvassa MacGregorissa. KRP:n mukaan yhtiötä huijattiin maksamaan rahat ulkomaisten yhtiöiden tileille tekaistuilla laskuilla.

Syytetyt ovat olleet esimiesasemissa MacGregorissa. Molempia syytetään törkeästä petoksesta ja toista heistä lisäksi avunannosta törkeään petokseen.

Eduskunnassa valtiopäivien avauskeskustelu hallituksen politiikasta

Eduskunnassa käydään tänään tämänvuotisten valtiopäivien avauskeskustelu. Sen aiheena on hallituksen politiikka vuonna 2021 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset.

Keskustelu alkaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) esittelypuheenvuorolla.

Eduskunnan kevätistuntokausi alkoi viikko sitten puhemiesten valinnalla. Valtiopäivien avajaisia vietettiin viime keskiviikkona. Presidentti Sauli Niinistö avasi valtiopäivät eduskunnassa. Koronatilanteen vuoksi avajaisia vietettiin poikkeuksellisesti ilman yleisöä, kansanedustajia ja eduskunnan virkamiesjohtoa.

Virkarikosoikeudenkäynti Donald Trumpia vastaan alkaa USA:n senaatissa

Yhdysvaltain senaatissa alkaa tänään virkarikosoikeudenkäynti maan entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat olivat hyökänneet loppiaisena kongressirakennukseen Washingtonissa.

Trumpin tuomitsemista voimasuhteiltaan tasaväkisessä senaatissa pidetään erittäin epätodennäköisenä. Tuomio vaatisi demokraattien lisäksi 17 republikaanisenaattorin tuen.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.

Kolumbia lupaa antaa väliaikaisen oleskeluluvan lähes miljoonalle paperittomalle venezuelalaiselle

Etelä-Amerikassa Kolumbia on luvannut sallia väliaikaisesti noin miljoonan paperittoman venezuelalaisen oleskelun maassa. Kolumbian presidentti Ivan Duque kertoi päätöksestä maanantaina YK:n pakolaisjärjestön edustajien vierailun yhteydessä.

Noin 1,7 miljoonaa venezuelalaista on paennut maansa taloudellista ja poliittista ahdinkoa naapurimaa Kolumbiaan. Heistä noin 950 000 on Kolumbiassa laittomasti.

Kolumbian väliaikaisen oleskeluluvan on määrä olla voimassa kymmenen vuotta. Presidentin mukaan päätös parantaa kansallista turvallisuutta.

YK:n mukaan noin 5,4 miljoonaa venezuelalaista on paennut kotimaastaan vuoden 2015 jälkeen. (Lähde: AFP)

New Yorkin pörssin ennätyskimara jatkuu - keskeiset indeksit uusiin ennätyksiin viikon aluksi

Yhdysvalloissa pörssikurssit jatkoivat maanantaina viime viikolta tuttua ennätyskimaraa. Wall Streetillä uuteen ennätykseen päätyivät kaikki kolme keskeisintä indeksiä.

Merkittävimpiä yhdysvaltalaisyhtiöitä seuraava Dow Jones -indeksi nousi 0,8 prosenttia 31 387,10 pisteeseen. Teknologiapainotteinen Nasdaq nousi prosentin verran ja teki sekin uuden ennätyksen. Laajapohjaisen S&P 500 -indeksin ennätys syntyi 0,7 prosentin nousulla.

Nousu kuvasti sijoittajien uskoa elvytyksen tehoon ja siihen, että maan talous kääntyy nousu-uralle koronapandemian aiheuttaman kriisin jälkeen. (Lähde: AFP)

Korpisalo torjui Columbukselle voiton, Laine vaisuna

Jääkiekon NHL:ssä maalivahti Joonas Korpisalo takasi Columbus Blue Jacketsille 3–2-voiton Carolina Hurricanesista. Korpisalo torjui 22 kertaa.

Joukkueiden eilinen kohtaaminen päättyi Carolinan 6–5-voittoon. Maalimättäjäisiin osallistui eilen myös Patrik Laine, joka teki Columbukselle kaksi maalia. Tänään Laine jäi maaleitta, ja Columbuksen valmentaja John Tortorella antoi hänelle vain 11 minuuttia peliaikaa. Laine on pelannut Columbuksen paidassa nyt neljä ottelua.

Suomalaishyökkääjä Mikko Koivu ei ollut mukana Columbuksen kokoonpanossa.

Leedsin Bamfordille uran sadas maali, joukkue päihitti Crystal Palacen

Leedsin Patrick Bamford laukoi uransa sadannen maalin joukkueen kohdattua jalkapallon Englannin Valioliigassa Crystal Palacen kotonaan maanantaina. Leeds peittosi vierasjoukkueen 2–0.

Leeds meni 1–0-johtoon, kun peliä oli pelattu vain muutama minuutti. Pallon Crystal Palacen verkkoon toimitti Jack Harrison.

27-vuotias Bamford onnistui toisella puoliajalla, kun peliä oli pelattu päälle 50 minuuttia. Maali oli Bamfordille 12. tällä kaudella.

Leeds on sarjataulukossa kymmenentenä. Crystal Palace on sijalla 13. (Lähde: AFP)