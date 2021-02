THL:n tutkija: Käytettävissä olevilla rokotteilla on hyvä teho jo yhdellä annoksella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityistutkija Simopekka Vänskä sanoo nykyisistä koronarokotteista olevan viitteitä, että käytettävissä olevilla rokotteilla on hyvä teho jo yhdellä annoksella. Toinen annos tarvitaan pitkäaikaisen suojan saavuttamiseksi.

Vänskän mukaan yleisesti rokoteväliä voi pidentää, mutta ei lyhentää. Kun annetaan ensimmäinen rokoteannos, immuniteetti herää ja syntyy vaste, jonka huippu alkaa laskea. Toisen annoksen vasta-ainetasot nousevat jyrkemmin ja laskevat asettuen korkeammalle tasolle. Immuniteetin tulee kypsyä, että toisesta annoksesta saadaan maksimaalinen hyöty.

Toisen rokoteannoksen viivästyttäminen mahdollistaa virusmuunnokseen sovitetun rokoteannoksen antamisen, jos sellainen on kehitetty, sanoo erityistutkija Vänskä.

Vänskä nosti asian esiin, sillä on viitteitä siitä, että virusmuunnos yleistyy Suomessa.

THL: Virusmuunnoksia kolmen kuukauden kuluttua jo puolet kaikista koronatartunnoista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemissä laskelmissa on arvioitu, että noin kolmen kuukauden kuluttua virusmuunnostartuntoja on yhtä paljon kuin alkuperäistä virustyyppiä. THL on tehnyt laskelmista kolme mallinnusta.

THL:n tutkija Anna Suomenrinne-Nordvik sanoo, että vaikka rajoitukset ovat saaneet kaikki tartunnat laskuun, muunnosviruksen osuus nousee rajoituksista huolimatta. Jos muunnosvirus on päässyt leviämään väestöön, se kasvattaa osuuttaan myös rajoitusten aikana. Tämän perusteella ennakoivan sulun hyöty on kyseenalainen.