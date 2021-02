Kolumni: Tosikko on mukavien maassa kuin vieraslaji

Mukavaa on ensin olla tekemättä mitään ja sen päälle ansaitusti levätä. Onko ihminen silloin omalla mukavuusalueellaan?

Kyllä miehetkin saavat lukea Me Naiset -lehteä. MN:ssä pohdittiin mukavuutta. Mukavuus ei ole sitä, että heittäytyy muille ovimatoksi, ellei sitten sitä välttämättä halua. Mukavalla ihmisellä saa olla omia mielipiteitä, eikä niiden tarvitse olla aina mukavia. Sallittua on, että mukavalla ihmisellä on huonoja päiviä ja öitäkin. Kenenkään ei ole pakko olla kokopäivämukava.

Jos joku kysyy, mitä sinulle kuuluu, niin onko hän silloin mukava vai epäilyttävän utelias? Voiko silloin vastata, että mitä vaan, tai tylymmin, että mitä se sinulle kuuluu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mukava ihminen hymyilee, kun tavataan. Noin väitetään, mutta miksi hymyilyttää. Esittääkö tekomukavaa vai onko minussa joku pielessä?

Sanotaan, että mukava ihminen ei puhu toisista selän takana pahaa eikä osallistu juoruiluun. Sitä ei lasketa, jos niin tekee kahdestaan jostakin kolmannesta.

Kun sinulla on sanottavaa, niin mukava ihminen antaa sinun puhua ja kuuntelee - tai on kuuntelevinaan. Valikoiva kuuntelukyky on taitolaji myös osapäivämukaville.

Mukava tyyppi ei etuile jonoissa, ei kiilaa liikenteessä tai ärsyynny tönimään toisia tungoksessa. Paitsi silloin, kun on hänen vuoronsa mennä muita ennen. Ja etenkin, jos muut eivät sitä huomaa ja anna kiltisti latua.

Ruuhkabussissakin mukavan ihmisen tunnistaa. Hän on se, joka tervehtii bussikuskia, vaikka ei olisi edes hyvänpäivän tuttu. Mukava ihminen antaa tilaa toisille viereiselle penkille, tai ainakin laukulleen. Näin mukava ihminen huolehtii turvaväleistä.

Nyt korona-aikana omasta mielestään mukava ihminen käyttää samaa kertakäyttömaskia päivästä toiseen, koska eihän kukaan sitä huomaa.

Umpimukava on sellainen, joka kehuu toisia ja sanoo sen ääneen. Kääntyy sitten ympäri ja nikkaa muille silmää sormet ristissä.

Jos tosipaikka tulee, mukava ihminen pyytää nöyrästi anteeksi. Hän sanoo olleensa väärässä, mutta antaa anteeksi itselleen, koska on hyvinvointimukava, eikä se ole aina niin helppoa.

Yltiömukavaksi sanotaan häntä, joka iloitsee toisen onnesta tai onnistumisesta. Etenkin, kun toisen onni on yleensä huonompaa kuin meidän oma Onni.

Kaikki ovat erilaisia, ja silti ihmisiä, myöntää mukava ihminen ja saattaa sen sanoa äänenkin. Tästä hän vaikenee kahdella kotimaisella kielellä: kaikki ovat erilaisia mutta toiset erilaisempia kuin toiset.

Tolkun mukavaksi kuvaillaan sellaista ihmistä, joka ei vitsaile muiden kustannuksella paitsi hyväntahtoisesti läpällä ja vinosti hymyillen.

Mukava ihminen ottaa huomioon toisten mielipiteet, varsinkin jos ne samoja kuin hänen omansa - ne ainoat oikeat. Toisia ei mukava ihminen arvostele kuin silloin tällöin, kun siihen on aihetta. Uhalla mukava osaa mököttää ja nauraa itselleen. Tosikko on mukavien maassa kuin sellainen vieraslaji.