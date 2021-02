Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 48 807 koronatartuntaa. Lehtikuva / Emmi Korhonen

Suomessa on raportoitu 400 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 191, mikä on 910 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.