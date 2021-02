Fasaanitarhalta löydetty lintuinfluenssaa Janakkalassa – Ruokavirasto määräsi lopetettavaksi kaikki tarhan tuhatkunta fasaania

Fasaanitarhalta Kanta-Hämeen Janakkalassa on löydetty H5N8-tyypin lintuinfluenssaa, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lintuinfluenssaa on Suomessa päässyt leviämään luonnonvaraisista linnuista siipikarjan pitopaikkaan.

Tautia oli löytynyt jo aiemmin fasaanitarhan läheltä luonnonvaraisista linnuista. Maanantaina Ruokavirastoon toimitettiin kymmenen kuollutta fasaania, joista lintuinfluenssa varmistui. Tarhalla on yhteensä noin tuhat fasaania, jotka Ruokavirasto on määrännyt lopetettavaksi. Lisäksi virasto perustaa pitopaikan ympärille kolmen kilometrin suojavyöhykkeen ja kymmenen kilometrin valvontavyöhykkeen. Noin 40 harrastelintujen tai -siipikarjan pitopaikkaa on valvontavyöhykkeen sisäpuolella. Mainos alkaa Mainos päättyy Ruokavirasto rajoitti jo tammikuun lopulla luonnonvaraisten lintujen tautilöydöksen takia siipikarjan ja siipikarjatuotteiden siirtoja alueellisesti ja määräsi rajoitusvyöhykkeen taudin löytöpaikan ympärille. Lintujen joukkokuolemista ilmoitettava heti eläinlääkärille Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Euroopassa todetun H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä koskaan tarttuneen ihmiseen. Luonnonvaraisista linnuista löytyneet varmistetut tapaukset ovat toistaiseksi löytyneet Etelä-Suomesta. Ruokaviraston mukaan tautia luultavasti esiintyy luonnonlinnuissa myös muualla maassa. Siipikarja ja kaikki kotieläiminä pidetyt linnut on pidettävä sisällä tai suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin. Lintuinfluenssatilanteen takia siipikarjan ulkonapitokielto tuli tänä vuonna voimaan jo tämän viikon maanantaina. Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille.