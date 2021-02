Ex-rikosylikonstaapelin virkarikossyyte käräjillä – epäillään toimineen Jari Aarnion myyränä

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään entisen poliisimiehen virkarikossyytteen käsittely. Helsingin poliisin entistä rikosylikonstaapelia syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikosepäilyn mukaan Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio olisi pyytänyt rikosylikonstaapelia tarkistamaan, tarkkaileeko keskusrikospoliisi Aarniota. Rikosylikonstaapelin epäillään tehneen näin joitakin kertoja vuonna 2016. Hän kiistää teon.

Mies on sittemmin irtisanottu Helsingin poliisista. Hän on valittanut irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yleinen etu ei vaatinut Aarnion syyttämistä

Myös Aarniota epäiltiin asiassa rikoksesta, sillä yllytys virkarikokseen on rangaistava teko. Aarniota vastaan ei kuitenkaan nostettu syytettä, sillä hän oli syyteharkinnan aikaan jo epäiltynä niin kutsutusta Vuosaaren palkkamurhasta. Siitä Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa elinkautiseen vankeuteen. Käräjätuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Yllytyksestä Aarnio olisi syyttäjän mukaan saanut enimmillään sakkoja. Syyttäjän mukaan yhteisen rangaistuksen määräämistä koskevien säännösten johdosta yllytysrikoksella ei olisi ollut vaikutusta kokonaisrangaistukseen.

Syyttämättäjättämispäätöksessä syyttäjä katsoi myös, että koska Aarnio on tuomittu useista virkarikoksista ja hän on jo menettänyt poliisivirkansa, myöskään tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaatinut syytteen nostamista.

Todisteena viestintää

Aarnion syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Aarnion ja kanssaepäiltyjen viestinnästä käy ilmi, että Aarnio pyytää epäillyltä poliisilta erilaisia tarkastuksia, joita poliisi tekisi työaikanaan virkaa toimittaessaan.

– Viestinnän perusteella menettelyn tarkoitus näyttäisi todennäköisesti olevan selvittää, suorittaako poliisi Aarnioon liittyvää tarkkailua. Viestinnän perusteella (poliisi) olisi jotain tarkistuksia tehnyt, päätöksessä sanottiin.