THL: Melkein neljä prosenttia Suomen väestöstä saanut nyt koronarokotteen

Suomessa on tähän mennessä annettu noin 240 000 rokoteannosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen kertoo.

Väestöstä on tähän mennessä rokotettu melkein neljä prosenttia, Salminen kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä THL:n infotilaisuudessa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan viisi sairaanhoitopiiriä on taudin leviämisvaiheessa. Näitä ovat Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit

Kansallista Covid-19-testaus- ja jäljitysstrategiaa on päivitetty STM:n lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkusen mukaan muun muassa toimilla, joilla lisätään viruksen perimän analysointia eli sekvensointia. Tavoitteena on analysoida 40 prosenttia positiivisista näytteistä, kun luku on tällä hetkellä noin 20 prosenttia.

Taudin arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,95–1,1. Yli yhden tartuttavuusluku kertoo, että tauti leviää väestössä edelleen.

358 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 358 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 126, mikä on 680 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on todettu puolestaan 2 672 tartuntaa. Luku on 218 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 49 165 koronatartuntaa.