Yön uutiskooste: Kunta-alan työntekijöistä jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden aikana joka kolmas, Eurobarometrissä yli 60 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana

Ennuste: Kunta-alan työntekijöistä jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden aikana joka kolmas

Kunta-alan nykyisistä työntekijöistä on jäämässä eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana joka kolmas, käy ilmi eläkevakuuttaja Kevan tuoreesta ennusteesta. Eläkkeelle on Kevan mukaan jäämässä lähes 180 000 ihmistä, mikä on kolmasosa tämänhetkisestä henkilöstöstä.

Valtiotyöntekijöistä myös noin joka kolmas eläköityy vuoteen 2030 mennessä, Keva ennakoi.

Suurimmat ammattiryhmät hallitsevat lukumääräisessä eläköitymisessä. Eläkkeelle on siirtymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana esimerkiksi noin 19 000 lähihoitajaa sekä 13 000 sairaanhoitajaa.

Sotarikoksista syytetyn sierraleonelaismiehen kuuleminen jatkuu Tampereella - vuorossa syyttäjän kysymykset

Pirkanmaan käräjäoikeudessa jatkuu tänään sotarikoksista syytetyn sierraleonelaismiehen kuuleminen. Eilen kysymyksiä esitti miehen puolustus, tänään pääsevät ääneen syyttäjät.

Suomessa yli kymmenen vuotta asunutta miestä syytetään muun muassa useista murhista ja törkeistä raiskauksista Sierra Leonen naapurimaan Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Tämän viikon jälkeen käräjäoikeus matkaa Liberiaan kuulemaan asiassa nimettyjä kymmeniä todistajia.

Eurobarometri: Yli 60 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana

Tuoreen eurobarometrin kyselytutkimuksen suomalaisvastaajista reilut 60 prosenttia uskoo EU:n elvytyspaketin vauhdittavan Suomen talouden selviämistä koronapandemian kielteisistä vaikutuksista. EU:n keskiarvo on reilut 70 prosenttia.

Eurobarometrin on tilannut Euroopan parlamentti.

Oman maan EU-jäsenyyttä pitää hyvänä asiana 64 prosenttia suomalaisvastaajista, kun EU:n keskiarvo on 63 prosenttia.

Kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan noin 27 000 ihmistä kaikista EU:n jäsenvaltiosta. Haastattelut toteutettiin marras-joulukuussa.

Suomessa kyselyyn osallistui joulukuussa reilu tuhat vastaajaa.

Maaseudun Tulevaisuuden kysely: Suuri osa suomalaisista siirtäisi jalkapallon EM-kisat Venäjältä ja hyväksyisi uudet EU-pakotteet

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaisi siirtää jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailut pois Venäjältä, selviää Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Koronaviruksen takia siirtyneet EM-kisat on tarkoitus järjestää kesällä useassa Euroopan maassa. Yksi kisakaupungeista on Pietari.

Enemmistö kyselyyn vastanneista ajattelee myös, että Suomen pitäisi olla mukana mahdollisissa seuraavissa Venäjän vastaisissa EU-pakotteissa.

Kantar TNS Agrin teettämään kyselyyn vastasi helmikuussa yli tuhat suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Syyttäjien osuus päättyi Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnissä

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnissä syyttäjien osuus päättyi myöhään torstaina Suomen aikaa.

Demokraatteja edustavat edustajainhuoneet syyttäjät pyysivät loppupuheenvuorossaan senaattia tuomitsemaan Trumpin.

Syyttäjien pääargumentti on, että Trump yllytti loppiaisena tarkoituksella kannattajansa hyökkäämään kongressirakennukseen.

Trumpin puolustus aloittaa puheenvuoronsa perjantaina. (Lähde: AFP)

NYT: Trumpin koronatartunta oli vakavampi kuin julkisesti annettiin ymmärtää

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin lokakuinen koronavirustartunta oli vakavampi kuin julkisesti annettiin ymmärtää, kirjoittaa New York Times -sanomalehti. Lehti perustaa tietonsa neljään presidentin terveydentilaa tuntevaan lähteeseen.

Lehden mukaan Trumpin veren happipitoisuus oli erittäin alhainen. Kaksi lähteistä kertoo viranomaisten uskoneen ennen presidentin siirtämistä sairaalahoitoon, että Trump pitäisi mahdollisesti laittaa hengityskoneeseen.

Viestintä Trumpin terveydentilasta ja koronatartunnasta oli epäjohdonmukaista, ja hänen lääkärinsä välttivät paljastamasta kaikkia yksityiskohtia presidentin voinnista.

New York Timesin uutisesta kirjoitti Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kunnianloukkausjutun käsittely jatkuu Moskovassa

Venäjällä opposition johtohahmon Aleksei Navalnyin kunnianloukkausoikeudenkäynti jatkuu tänään Moskovassa. Navalnyita syytetään 95-vuotiaan sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta.

Syyte liittyy Navalnyin Twitterissä julkaisemaan videoon, jossa hän otti kantaa toiseen, Venäjän hallinnon julkaisemaan videoon. Hallinnon julkaisemalla videolla esiintyi sotaveteraani, joka puolusti presidentti Vladimir Putinin valtakautta pidentävää perustuslain muutosta.

Aleksei Navalnyi sai jo aiemmin kahden ja puolen vuoden vankilatuomion, kun hänen aikaisempi ehdollinen tuomionsa muutettiin ehdottomaksi.

Tänään alkaa härän vuosi - huoli joukkotartunnoista varjostaa uudenvuoden juhlintaa Kiinassa

Tänään vietetään kiinalaista uuttavuotta ja toivotetaan alkavaksi härän vuosi.

Miljoonat matkaavat Kiinassa joka vuosi kotikonnuilleen kuun kiertoon pohjautuvaa kiinalaista uuttavuotta juhlistamaan. Tänä vuonna uudenvuoden matkustussesonkia on kuitenkin varjostanut huoli koronaviruksen joukkotartunnoista.

Kiinassa hallinto on asettanut matkustamiselle ehtoja muun muassa matkaan lähtemiseksi vaadittavien negatiivisten testitulosten ja kahden viikon mittaisten tarkkailujaksojen muodossa. Toimet ovat herättäneet närää sosiaalisessa mediassa.

Jazzpianisti Chick Corea on kuollut 79-vuotiaana

Yhdysvaltalainen jazzpianisti, kosketinsoittaja ja säveltäjä Chick Corea on kuollut 79-vuotiaana. Corea kuoli 9. helmikuuta, kertoo muusikon Facebook-sivulla julkaistu lausunto.

Lausunnon mukaan Corea kuoli harvinaiseen syöpään, joka oli todettu vasta aivan hiljattain.

Corea aloitti uransa 1960-luvulla, jolloin hän oli muun muassa mukana Miles Davisin kokoonpanossa. Oman Return to Forever -yhtyeensä Corea perusti 1970-luvulla ja Chick Corea Elektric Bandin 1980-luvulla.

Corea voitti urallaan 23 Grammy-palkintoa. (Lähde: AFP)

Barkov ja Luostarinen siivittivät Floridan 5-2-voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin Aleksander Barkov ja Eetu Luostarinen ovat päässeet pisteille. Florida vei Tampa Bay Lightningista 5–2-voiton.

Panthers siirtyi 1–0-johtoon ensimmäisessä erässä. Luostarinen sai maalista syöttöpisteen.

Toisessa erässä joukkueet mätkivät yhteensä neljä maalia. Erän päätteeksi Panthers oli 4–1-johdossa. Barkov sai syöttöpisteen joukkueensa kolmannesta maalista.

Joukkueet tekivät vielä yhdet maalit viimeisessä erässä.

Florida ja Tampa Bay kohtaavat seuraavan kerran lauantaina paikallista aikaa.