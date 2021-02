Julmista rikoksista syytetty sierraleonelaismies sanoo olleensa Liberian pohjoisosassa vain läpikulkumatkalla: "En nähnyt sotaa, en taisteluja"

Sotarikoksista syytetty sierraleonelaismies kiistää nähneensä Liberiassa mitään väkivaltaisuuksia, kun hän kertomansa mukaan matkusti maassa useasti vuosina 2000 ja 2001. Miehen matkareitit kulkivat läpi pohjoisen Lofan piirikunnan, jossa hänen syytetään syyllistyneen muun muassa siviilien murhiin ja törkeisiin raiskauksiin osana Revolutionary United Front (RUF) -kapinallisryhmää.

Syytetty Gibril Massaquoi, 51, sanoo saaneensa tietää vasta jälkikäteen, että Liberian presidenttiä Charles Tayloria vastustaneet LURD-kapinalliset olivat hyökänneet Guineasta Lofan piirikuntaan, ja että RUF:n silloinen johtaja Issay Sesay oli lähettänyt Taylorin pyynnöstä RUF:n taistelijoita alueelle.

Massaquoin mukaan hän vain kulki Lofan piirikunnan läpi matkalla Liberian pääkaupunkiin Monroviaan, missä hän johti RUF:n valtuuskuntaa, jonka tehtävänä oli edistää rauhanprosessia Sierra Leonen hallituksen kanssa.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen kysyi, että miten Massaquoi ei tiennyt RUF:n joukkojen toiminnasta Liberiassa, vaikka tämä toimi tuolloin myös RUF:n puhemiehenä.

– Siitä ei tarvinnut kertoa minulle, koska en ollut vastuussa RUF:n joukoista. Sesayn ei tarvinnut kertoa minulle, koska minulla ei ollut joukkoihin mitään valtaa, Massaquoi sanoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Sai suojelua ja syytesuojan vastineeksi todistamisesta erityistuomioistuimessa

Toista päivää jatkuvassa kuulemisessa on käyty läpi muun muassa Massaquoin liikkeitä ja olinpaikkaa väitettyjen rikosten tekoaikana. Jutussa keskeinen haaste liittyy siihen, että syyttäjä ei ole pystynyt määrittämään epäillyille rikoksille tarkkoja tekoaikoja.

Syytteet koskevat vuosia 1999–2003, minkä lisäksi syyttäjä on tarkentanut, että suuressa osassa syytteistä tarkempi tekoaika alkaa todennäköisesti kesäkuusta 2001 ja ulottuu pisimmillään vuoden 2002 loppuun.

Puolustuksen mukaan Massaquoi kävi Liberiassa viimeisen kerran kesäkuun 2001 lopulla.

Syytetty on asunut Suomessa vuodesta 2008. Suomeen hän päätyi todistettuaan 2000-luvun alkuvuosina Sierra Leonen sisällissodan julmuuksia käsitelleessä erityistuomioistuimessa. Todistajana Massaquoi pääsi erityistuomioistuimen suojeluun, ja hänet sijoitettiin sittemmin Suomeen perustuen Suomen ja tuomioistuimen väliseen sopimukseen.

Oikeudessa mies kertoi tavanneensa tuomioistuimen edustajia ensimmäisen kerran elokuussa 2002. Saman vuoden lokakuussa hän allekirjoitti todistajansuojelusopimuksen tuomioistuimen kanssa.

Massaquoin mukaan hän sai vastineeksi todistamisestaan suojelua itselleen ja perheelleen sekä syytesuojan tuomioistuimelle kertomistaan asioista.

– Minun piti olla rehellinen ja kertoa kaikki, mitä olin tehnyt ja mitä tiesin. Jos he saisivat tietää minun tehneen jotain, mistä en ollut kertonut, he voisivat lopettaa sopimuksen. He voisivat myös käyttää sitä minua vastaan, jos minua olisi tarpeen syyttää jostain, Massaquoi selitti sopimuksen sisältöä oikeudelle.

Tuomioistuin siirsi Massaquoin perheineen turvataloon Sierra Leonen pääkaupungissa Freetownissa maaliskuussa 2003. Samaan aikaan RUF:n johtoa alettiin ottaa kiinni.

Massaquoin mukaan hän asui turvatalossa perheineen kuukausia niin, etteivät he voineet mennä ulos.

– Talossa oli kaksi turvamiestä ympäri vuorokauden. Kukaan ei saanut mennä ulos, ruuatkin tuotiin meille sisälle taloon, hän kertoi.

Massaquoi: Vankilan vessasta löytynyt lappu oli muistutus

Massaquoilta kysyttiin oikeudessa myös käsinkirjoitetusta paperilapusta, joka KRP:n mukaan löytyi Vantaan tutkintavankilan perhetapaamishuoneen wc-tiloista. KRP on epäillyt, että Massaquoi yritti lapulla vaikuttaa jutussa puolustuksen nimeämiin todistajiin.

Syytetty kiistää vaikutusyritykset.

– Useimmat asiat lapussa ovat julkista tietoa. Tutkijat kysyivät, että yritinkö vaikuttaa omiin todistajiini. Kyse oli enemmän muistuttamisesta, se on eri asia kuin vaikuttaminen. Kaikki eivät voi muistaa asioita viidenkään vuoden, saatikka 20 vuoden päästä, Massaquoi sanoi.

Tämän viikon jälkeen käräjäoikeus matkaa Liberiaan kuulemaan asiassa nimettyjä kymmeniä todistajia ja vierailemaan epäiltyjen rikosten tapahtumapaikoilla. Tampereella käräjäkäsittelyn on määrä jatkua toukokuussa, ja tuomio asiassa annetaan ensi syksynä.

KRP aloitti tutkinnan Massaquoista vuonna 2018, kun sveitsiläinen Civitas Maxima -kansalaisjärjestö oli toimittanut Suomen viranomaisille tietoja hänen epäillyistä teoistaan. Kansainvälisten sopimusten mukaisesti oikeudenkäynti käydään Suomessa, koska Massaquoi asuu täällä eikä Liberia ole vaatinut hänen luovuttamistaan oikeudenkäyntiä varten.

STT kertoo Massaquoin nimen poikkeuksellisesti jo käräjäkäsittelyvaiheessa rikosepäilyjen poikkeuksellisen vakavuuden ja miehen aseman vuoksi.