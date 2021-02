Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronakuolemaa, rokotteen saanut lähes 200 000 ihmistä

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittymää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronakuolemia on raportoitu nyt 710.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 109 ihmistä, joista tehohoidossa on 18.

Koronarokotteen on saanut Suomessa THL:n mukaan tähän mennessä runsaat 197 500 ihmistä. Rokotettujen määrä kasvoi vuorokaudessa noin 10 000:lla.

Eniten rokotettuja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, missä rokotteen on saanut noin 52 600 ihmistä. Pirkanmaalla rokotettuja on noin 22 000 ja Varsinais-Suomessa noin 19 500.

Koronarokotteen toisen annoksen saaneita on Suomessa nyt noin 64 000.

Tartunnat edelleen nousussa

Suomessa raportoitiin aiemmin tänään 407 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 170, mikä on 679 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu puolestaan noin 2 700 tartuntaa, mikä on vajaat 190 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Tartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa nyt vajaat 91 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Suurin ilmaantuvuusluku on Etelä-Suomen Hus-alueen yli 174 ja pienin Pohjois-Karjalan 11.

Paikkakunnista tartuntoja on kirjattu Helsingissä nyt yli 14 200. Seuraavaksi eniten tartuntoja on ollut Vantaalla (lähes 5 600) ja Espoossa (lähes 5 000).

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt raportoitu 49 572 koronatartuntaa.

Ruotsin tehdastyömaalta brittimuunnosta Keski-Pohjanmaalle ja Lappiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 252 muunnosvirustapausta, joista 234 on brittimuunnosta ja 18 eteläafrikkalaista muunnosta.

Northvoltin akkutehdastyömaan koronaryppäästä Ruotsin Skellefteåsta on levinnyt brittimuunnosta ainakin Keski-Pohjanmaalle ja Lappiin.

Keski-Pohjanmaalla on todettu neljä tehdastyömaan ryppääseen liittyvää muunnostartuntaa, kertoo STT:lle Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Lapissa puolestaan on todettu kaksi ryppääseen liittyvää muunnostartuntaa, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas. Molemmat tartunnat on todettu Rovaniemellä.

Yhteensä Suomessa on Broaksen tietojen mukaan todettu tähän mennessä noin 30 tehdastyömaan ryppääseen liittyvää koronatartuntaa. Kaikista tartunnoista ei ole vielä saatu tuloksia, onko niissä kyse brittimuunnoksesta.

Ruotsissa tehdastyömaan tartuntaryppäässä on todettu lukuisia brittimuunnostapauksia. Tehtaalla työskentelee noin 200–300 suomalaista työntekijää.

Virusmuunnosten on havaittu tarttuvan eteenpäin aiempaa herkemmin.

Jyväskylän tilanne rauhoittumassa

Keski-Suomessa Jyväskylän koronatilanne on rauhoittumassa, ja kaupunki on palannut epidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastukset Jyväskylän kaupungin tiloissa jatkuvat taas maanantaina kahden viikon tauon jälkeen, Jyväskylän kaupunki kertoo.

Kuluneella viikolla Jyväskylässä on todettu 47 koronatartuntaa, joista noin kaksi kolmasosaa karanteenissa olleiden perheiden keskuudessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kertoi tänään, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty Itä-Suomen alueella. Kielto jatkuu 22. maaliskuuta saakka.

Päätös on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa.

Korkeintaan kahdenkymmenen osallistujan tilaisuuksia ja kokouksia voi järjestää Itä-Suomessa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa edellyttäen, että annettuja turvallisuusohjeita noudatetaan.