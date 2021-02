Vastaamon potilastietokannan sisältänyt palvelin oli ilman palomuurisuojausta auki 1,5 vuotta – STT keräsi vastaukset Vastaamon tietomurron tärkeimpiin kysymyksiin

Psykoterapiakeskus Vastaamo ajautui ongelmiin, kun kävi ilmi, että jopa kymmenientuhansien yhtiön asiakkaiden tiedot on varastettu ja potilastietoja on ainakin osittain julkaistu verkossa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Torstaina kerrottiin, että Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin. Yksi Suomen suurimmista psykoterapiapalveluiden tarjoajista ajautui ongelmiin, kun kävi ilmi, että jopa kymmenientuhansien Vastaamon asiakkaiden tiedot on varastettu ja potilastietoja on ainakin osittain julkaistu verkossa. Asia tuli julkisuuteen viime vuoden lokakuussa.