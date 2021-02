Yön uutiskooste: Ministeriö on löytänyt ratkaisun laajoille pakkotestauksille rajoilla, perhevapaauudistus etenee

Sosiaali- ja terveysministeriö on keksinyt ratkaisun, jolla laajat pakolliset koronatestaukset maan rajoilla voisi toteuttaa siten, että se läpäisi perustuslailliset vaatimukset.

Ratkaisu perustuu siihen, että aluehallintovirastot (avit) tekisivät päätökset omilla alueillaan, kertoo sosiaali- ja terveysministeriössä lakia valmistellut johtaja Jari Keinänen. Näin eri alueilla rajoilla voisi olla erilaiset toimintatavat tautitilanteen mukaan.

Hallituksen esitys pyritään hänen mukaansa antamaan ensi viikon perjantaina eduskunnalle ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa, kunhan esitys läpäisee oikeuskansleri Tuomas Pöystin arvioinnin.

Lähes kaikkia erittäin vaarallisia rikoksentekijöitä yhdistää persoonallisuushäiriö ja päihdeongelma

Lähes kaikki erittäin vaaralliseksi todetut rikoksentekijät ovat kärsineet samanaikaisesti persoonallisuushäiriöstä ja päihdeongelmasta, kertoo tuore selvitys. Tutkijat selvittivät ensi kertaa, mikä yhdistää erittäin vaaralliseksi arvioituja vankeja.

Mukana selvityksessä olivat vuosina 2006–2019 tehdyt 111 vaarallisuusarviota. Vaarallisuusarvio tehdään vakavaan väkivaltarikokseen syyllistyneelle rikoksenuusijalle mielentilatutkimuksen yhteydessä.

Tutkittavista lähes yhdeksällä kymmenestä todettiin samanaikaisesti persoonallisuushäiriö ja päihdeongelma. Artikkeli aiheesta on julkaistu The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology -julkaisussa.

Perhevapaauudistus etenee, ratkaisu samantyyppinen kuin viime vuonna

Koronan jalkoihin jäänyt perhevapaauudistus etenee viimein. Voimaan uudistus olisi tulossa kuitenkin vasta ensi vuoden elokuussa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esittelee tiistaina sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksen. Ratkaisu on tiettävästi hyvin samantyyppinen kuin noin vuosi sitten esitellyssä mallissa. Jotkin yksityiskohdat, kuten vanhempien ansiosidonnaisten päivien lukumäärä, ovat valmistelussa eläneet.

Yli kahtasataa ajanut auto ajoi Vihdissä poliisin piikkimattoon ja suistui tieltä

Poliisi seurasi liikennevalvonnan yhteydessä perjantain ja lauantain välisenä yönä Espoossa Turunväylällä yli kahtasataa ajanutta henkilöautoa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi Twitterissä.

Poliisin mukaan auto jatkoi matkaa Espoosta Vihdin Nummelaan, jossa auto ajoi poliisin piikkimattoon ja suistui tieltä.

Autoa ajoi ajokortiton kuljettaja ja kyydissä oli lisäksi kolme matkustajaa. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Senaattorit pääsivät kyselyvuoroon Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnissä - käsittely jatkuu lauantaina

Yhdysvalloissa virkasyyteoikeudenkäynti entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan jatkui perjantaina senaattorien kysymyksillä. Trumpin puolustus oli aiemmin päivällä lopettanut oman, vain muutaman tunnin mittaisen puheenvuoronsa.

Uutiskanava CNN:n mukaan muutamat Trumpin syyllisyyden puolesta mahdollisesti äänestävät republikaanisenaattorit kysyivät erityisesti Trumpin toimista loppiaisen mellakan aikana. Kyselyosuus päättyi aamuyöllä puoli kahden aikoihin Suomen aikaa.

Oikeudenkäynnin on määrä jatkua jälleen lauantaina. Trumpin syyllisyydestä saatetaan äänestää jo iltapäivällä paikallista aikaa.

Bidenin hallinto tavoittelee lähes 20 vuotta toimineen Guantanamon vankileirin sulkemista

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden tavoittelee Kuubaan perustetun Guantanamon vankileirin sulkemista kautensa loppuun mennessä. Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki vahvisti asian toimittajien kysyessä siitä lehdistötilaisuudessa.

Guantanamon sulkusuunnitelmasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Vuonna 2002 perustetulla vankileirillä on yhä noin 40 vankia.

Guantanamon leirin sulkemisesta puhui myös Yhdysvaltojen edellinen demokraattipresidentti Barack Obama vaalilupauksenaan vuonna 2008. Bidenin edeltäjä, republikaanien Donald Trump puolestaan varmisti, että leiri pysyy käytössä.

Belgialaispoliisille ehdollinen tuomio kaksivuotiaan kurdilapsen ampumisesta

Belgiassa oikeusistuin tuomitsi perjantaina yhden vuoden ehdolliseen rangaistukseen belgialaispoliisin, jonka syytettiin ampuneen kaksivuotiaan kurdilapsen kuoliaaksi. Poliisi tuomittiin kuolemantuottamuksesta.

48-vuotiaan poliisin ampuma luoti osui kaksivuotiaaseen lapseen takaa-ajon yhteydessä toukokuussa 2018. Poliisi oli ajamassa takaa Ranskasta tullutta ihmissalakuljettajien ajamaa pakettiautoa.

Poliisi yritti pysäyttää auton renkaaseen ampumalla, mutta laukaus osui vahingossa lapseen. Syytetty poliisi kertoi aiemmin oikeudessa, ettei hän olisi ampunut autoa kohti, jos hän olisi tiennyt autossa olevan lapsia. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa vahva pörssiviikko päättyi uusiin ennätyksiin

Yhdysvalloissa keskeiset indeksit ovat nousseet uusiin ennätyksiin useita kertoja parin viime viikon aikana. Perjantaina pörssiviikko päättyi Wall Streetillä tutuiksi käyneissä tunnelmissa, kun uuteen ennätykseen päätyivät kaikki kolme keskeisintä indeksiä.

Merkittävimpiä yhdysvaltalaisyhtiöitä seuraava Dow Jones -indeksi nousi maltillisesti 0,1 prosenttia 31 458,99 pisteeseen.

Laajapohjaisen S&P 500 -indeksin ennätys syntyi 0,5 prosentin nousulla. Teknologiapainotteinen Nasdaq nousi sekin puoli prosenttia.

Markkinoilla on riittänyt uskoa siihen, että Yhdysvalloissa kaavailtu mittava elvytyspaketti sekä koronavirusrokotusten edistyminen vauhdittavat talouden toipumista. (Lähde: AFP)

Boston haki pisteet Manhattanilta vähämaalisessa ottelussa

Jääkiekon NHL:ssä Boston Bruins haki 1–0-vierasvoiton Manhattanilta, kun se kaatoi New York Rangersin tämän kotihallissa Madison Square Gardenissa.

Vähämaalisen ottelun ainoan maalin teki ottelun toisessa erässä Nick Ritchie David Krejcin ja Jeremy Lauzonin syötöstä. Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Rask oli huilivuorossa, joten nollapeli merkittiin slovakialaisvahti Jaroslav Halakille.

Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko pelasi ottelussa reilut 18 minuuttia ja laukoi kolmesti kohti Halakin maalia.